В РПЦ рассказали о необычных свойствах крещенской воды

В РПЦ рассказали о необычных свойствах крещенской воды - РИА Новости, 11.09.2025

В РПЦ рассказали о необычных свойствах крещенской воды

Святая крещенская вода не гниет, потому что во время молитвы меняется ее природа, в этом можно убедиться, проведя эксперимент, рассказал председатель...

2025-09-11T17:48:00+03:00

2025-09-11T17:48:00+03:00

2025-09-11T17:48:00+03:00

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Святая крещенская вода не гниет, потому что во время молитвы меняется ее природа, в этом можно убедиться, проведя эксперимент, рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин. "Когда будет праздник Крещения Господня, наберите в храме крещенской воды; через недельку наберите простую воду, не крещенскую. Это одна и та же вода из одного и того же крана. Её формула одинакова, и все добавки те же. Но одна вода будет стоять у вас год, а вторая испортится. В результате произнесения определенных молитв изменился не химический состав воды, изменилась ее природа, она стала нетленной. Это образ бессмертия", - сказал отец Потокин, выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Потокин отметил, что похожая ситуация и с таинством причастия (когда священники используют вино и хлеб и во время литургии это превращается, как верят Христиане, в тело и кровь Христовы). "Внешняя форма вина и хлеба, химический состав тот же, но действие их другое", - заключил представитель РПЦ. В Русской православной церкви Крещение Господне или Богоявление встречают 19 января. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Предтеча в водах реки Иордан. Считается, что совершенный им обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января в Крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января - такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и помогает в болезнях.

