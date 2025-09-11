https://ria.ru/20250911/rossiya-2041324134.html
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя - РИА Новости, 11.09.2025
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими... РИА Новости, 11.09.2025
ООН, 11 сен – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими миссиями, включая российскую, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что ВВС Израиля нанесли удар по кварталу катарской столицы, где расположены иностранные посольства", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он подчеркнул, что российская дипломатическая миссия находится всего "в 600 метрах от места атаки".
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя
