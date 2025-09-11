Рейтинг@Mail.ru
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя - РИА Новости, 11.09.2025
23:08 11.09.2025
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя
ООН, 11 сен – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими миссиями, включая российскую, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что ВВС Израиля нанесли удар по кварталу катарской столицы, где расположены иностранные посольства", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он подчеркнул, что российская дипломатическая миссия находится всего "в 600 метрах от места атаки".
в мире, россия, израиль, катар, василий небензя, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Россия, Израиль, Катар, Василий Небензя, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Дохе, заявил Небензя

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 сен – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими миссиями, включая российскую, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что ВВС Израиля нанесли удар по кварталу катарской столицы, где расположены иностранные посольства", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он подчеркнул, что российская дипломатическая миссия находится всего "в 600 метрах от места атаки".
