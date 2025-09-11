https://ria.ru/20250911/rossiya-2041315547.html
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми - РИА Новости, 11.09.2025
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T21:17:00+03:00
2025-09-11T21:17:00+03:00
2025-09-11T21:17:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
надежда кадышева
московский патриархат
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/67/1498376785_0:375:5184:3291_1920x0_80_0_0_87cef0f43d2e381b51eff70266001b15.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по "продаже души" этически неприемлемы, а предлагающие их люди должны быть осуждены обществом. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, ссылаясь на посты в соцсетях, что 26-летняя москвичка откликнулась на объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в интернете, размещенное маркетологом ради хайпа, скрепив договор собственной кровью. Гонорар, по информации издания, она потратила на коллекционных Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. "Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции", – сказал Кипшидзе агентству. Он отметил, что сама готовность обменять вечное на временное – это свидетельство печального духовного состояния человека. "Поэтому, мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше. А именно – бессмертную душу, которая неразрывно связана с будущей вечной жизнью", – заключил Кипшидзе.
https://ria.ru/20250406/izmeny-2009626364.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/67/1498376785_278:0:4886:3456_1920x0_80_0_0_ffb503b4f2cf7c8671592c381748f3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг кипшидзе, надежда кадышева, московский патриархат, общество
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Надежда Кадышева, Московский Патриархат, Общество
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
Синодальный отдел РПЦ призвал осудить сделки по продаже души