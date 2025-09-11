Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми - РИА Новости, 11.09.2025
21:17 11.09.2025
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по "продаже души" этически неприемлемы, а предлагающие их люди должны быть осуждены обществом. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, ссылаясь на посты в соцсетях, что 26-летняя москвичка откликнулась на объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в интернете, размещенное маркетологом ради хайпа, скрепив договор собственной кровью. Гонорар, по информации издания, она потратила на коллекционных Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. "Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции", – сказал Кипшидзе агентству. Он отметил, что сама готовность обменять вечное на временное – это свидетельство печального духовного состояния человека. "Поэтому, мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше. А именно – бессмертную душу, которая неразрывно связана с будущей вечной жизнью", – заключил Кипшидзе.
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми

Синодальный отдел РПЦ призвал осудить сделки по продаже души

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по "продаже души" этически неприемлемы, а предлагающие их люди должны быть осуждены обществом.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, ссылаясь на посты в соцсетях, что 26-летняя москвичка откликнулась на объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в интернете, размещенное маркетологом ради хайпа, скрепив договор собственной кровью. Гонорар, по информации издания, она потратила на коллекционных Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой.
"Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции", – сказал Кипшидзе агентству.
Он отметил, что сама готовность обменять вечное на временное – это свидетельство печального духовного состояния человека.
"Поэтому, мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше. А именно – бессмертную душу, которая неразрывно связана с будущей вечной жизнью", – заключил Кипшидзе.
