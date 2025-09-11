https://ria.ru/20250911/rossiya-2041308135.html

Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине

Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине - РИА Новости, 11.09.2025

Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине

Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:11:00+03:00

2025-09-11T20:11:00+03:00

2025-09-11T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

валентин рыбаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, передает БелТа."То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — сказал он.По словам белорусского лидера, Украина никогда не сможет "выиграть войну, победить".На прошлой неделе Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал его "действующим главой администрации" Украины, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли.Тот, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Ранее второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также подчеркнул, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041304485.html

https://ria.ru/20250911/polsha-2041293886.html

россия

украина

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, валентин рыбаков, оон, сша