Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041308135.html
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине
Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:11:00+03:00
2025-09-11T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
валентин рыбаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, передает БелТа."То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — сказал он.По словам белорусского лидера, Украина никогда не сможет "выиграть войну, победить".На прошлой неделе Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал его "действующим главой администрации" Украины, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли.Тот, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Ранее второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также подчеркнул, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.
https://ria.ru/20250911/ukraina-2041304485.html
https://ria.ru/20250911/polsha-2041293886.html
россия
украина
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, валентин рыбаков, оон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Валентин Рыбаков, ООН, США
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине

Лукашенко заявил о готовности РФ выполнять условия сделки с США по Украине

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, передает БелТа.
"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли тайный план "коалиции желающих" по Украине
Вчера, 19:46
По словам белорусского лидера, Украина никогда не сможет "выиграть войну, победить".
На прошлой неделе Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал его "действующим главой администрации" Украины, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли.
Тот, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Ранее второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также подчеркнул, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Против России". Инцидент с дронами в Польше вызвал панику на Западе
Вчера, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВалентин РыбаковООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала