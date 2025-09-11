https://ria.ru/20250911/rossiya-2041250870.html

Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции

Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рост популярности халяльной продукции в России привел к тому, что увеличилось количество контрафакта, нередки и судебные разбирательства, чтобы минимизировать число таких случаев, Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" тщательно следит за тем, что выходит под маркой "Халяль", заявил РИА Новости генеральный директор МЦСиС "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Да, к сожалению, рост популярности халяльной продукции привел к тому, что увеличилось количество контрафакта. Это, признаюсь, стало реальной проблемой в России", - сказал он. По этой причине, по словам Газизова, "нередки и судебные разбирательства". "Чтобы минимизировать число таких случаев, мы тщательно следим за тем, что выходит под маркой "Халяль". На мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях работают наши эксперты-контролеры, которые следят за соответствием произведенной продукции стандартам "Халяль", - подчеркнул собеседник агентства. Здесь, добавил Газизов, много тонкостей. "Мясорубка, допустим, через которую прокручивали харамное (запрещенное - ред.) мясо, уже не годится для приготовления халяльных продуктов. Контаминация между халялем и харамом недопустима. Для выполнения этих требований нужны не только отдельные инструменты и оборудования, но и само производство "Халяль" должно находиться в отдельном цехе", - заключил Газизов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 12 сентября.

