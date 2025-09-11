Рейтинг@Mail.ru
Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041250870.html
Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции
Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции - РИА Новости, 11.09.2025
Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции
Рост популярности халяльной продукции в России привел к тому, что увеличилось количество контрафакта, нередки и судебные разбирательства, чтобы минимизировать... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:02:00+03:00
2025-09-11T17:02:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_27d4cd72fab195c9a96cb3e45d62ab15.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рост популярности халяльной продукции в России привел к тому, что увеличилось количество контрафакта, нередки и судебные разбирательства, чтобы минимизировать число таких случаев, Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" тщательно следит за тем, что выходит под маркой "Халяль", заявил РИА Новости генеральный директор МЦСиС "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Да, к сожалению, рост популярности халяльной продукции привел к тому, что увеличилось количество контрафакта. Это, признаюсь, стало реальной проблемой в России", - сказал он. По этой причине, по словам Газизова, "нередки и судебные разбирательства". "Чтобы минимизировать число таких случаев, мы тщательно следим за тем, что выходит под маркой "Халяль". На мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях работают наши эксперты-контролеры, которые следят за соответствием произведенной продукции стандартам "Халяль", - подчеркнул собеседник агентства. Здесь, добавил Газизов, много тонкостей. "Мясорубка, допустим, через которую прокручивали харамное (запрещенное - ред.) мясо, уже не годится для приготовления халяльных продуктов. Контаминация между халялем и харамом недопустима. Для выполнения этих требований нужны не только отдельные инструменты и оборудования, но и само производство "Халяль" должно находиться в отдельном цехе", - заключил Газизов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 12 сентября.
https://ria.ru/20250226/poddelka-2001680040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a85f69880822b2eee7937cdb6aae8475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Глава МЦСиС "Халяль" рассказал о росте популярности халяльной продукции

Газизов: рост популярности халяльной продукции привел к росту контрафакта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХаляльная продукция
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Халяльная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рост популярности халяльной продукции в России привел к тому, что увеличилось количество контрафакта, нередки и судебные разбирательства, чтобы минимизировать число таких случаев, Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" тщательно следит за тем, что выходит под маркой "Халяль", заявил РИА Новости генеральный директор МЦСиС "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
"Да, к сожалению, рост популярности халяльной продукции привел к тому, что увеличилось количество контрафакта. Это, признаюсь, стало реальной проблемой в России", - сказал он.
По этой причине, по словам Газизова, "нередки и судебные разбирательства". "Чтобы минимизировать число таких случаев, мы тщательно следим за тем, что выходит под маркой "Халяль". На мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях работают наши эксперты-контролеры, которые следят за соответствием произведенной продукции стандартам "Халяль", - подчеркнул собеседник агентства.
Здесь, добавил Газизов, много тонкостей. "Мясорубка, допустим, через которую прокручивали харамное (запрещенное - ред.) мясо, уже не годится для приготовления халяльных продуктов. Контаминация между халялем и харамом недопустима. Для выполнения этих требований нужны не только отдельные инструменты и оборудования, но и само производство "Халяль" должно находиться в отдельном цехе", - заключил Газизов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 12 сентября.
Отдел молочной продукции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции
26 февраля, 11:55
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала