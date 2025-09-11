Рейтинг@Mail.ru
Многоженец Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю - РИА Новости, 11.09.2025
16:44 11.09.2025 (обновлено: 16:45 11.09.2025)
Многоженец Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по своему уголовному делу о развратных действиях, он готов сотрудничать со следствием, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев. "Он написал заявление о добровольной явке в любое время, когда когда его вызовут к следователю для дачи показаний. Он готов сотрудничать со следствием",- сказал Почуев. Свою вину Сухов не признаёт. При этом в настоящее время он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу. Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по озвученным в эфире федерального телеканала доводам о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери. В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. В ходе интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.
происшествия, москва, владимирская область, россия, александр почуев (адвокат), ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Владимирская область, Россия, Александр Почуев (адвокат), Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото предоставлено Иваном СуховымИван Сухов с одной из жен
Иван Сухов с одной из жен - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено Иваном Суховым
Иван Сухов с одной из жен. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по своему уголовному делу о развратных действиях, он готов сотрудничать со следствием, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев.
"Он написал заявление о добровольной явке в любое время, когда когда его вызовут к следователю для дачи показаний. Он готов сотрудничать со следствием",- сказал Почуев.
Свою вину Сухов не признаёт. При этом в настоящее время он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.
Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по озвученным в эфире федерального телеканала доводам о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери.
В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. В ходе интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.
В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки
11 марта, 16:11
 
