Многоженец Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по своему уголовному делу о развратных действиях, он готов сотрудничать со следствием, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев.
"Он написал заявление о добровольной явке в любое время, когда когда его вызовут к следователю для дачи показаний. Он готов сотрудничать со следствием",- сказал Почуев.
Свою вину Сухов не признаёт. При этом в настоящее время он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.
Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по озвученным в эфире федерального телеканала доводам о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери.
В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. В ходе интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.