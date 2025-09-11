Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:17 11.09.2025 (обновлено: 16:18 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041238656.html
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков - РИА Новости, 11.09.2025
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков
Руководитель направления помощи алкозависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Валерий Доронкин предложил законодательно... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:17:00+03:00
2025-09-11T16:18:00+03:00
религия
общество
иордан
иисус христос
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a4f735d20b331ee78667d2bd04201c15.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель направления помощи алкозависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Валерий Доронкин предложил законодательно запретить рекламировать алкогольные напитки, в первую очередь пиво, под видом безалкогольных. "Вызывает большое беспокойство наше, что все равно торговцы используют безалкогольные напитки для рекламы алкоголя. Мне кажется, можно было бы рассмотреть нашим законодателям такую мысль, чтобы ограничить возможность компаний, которые производят безалкогольные напитки, ставить на них рекламу брендов алкогольных… Должны быть разные лейблы", – сказал Доронкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. Он пояснил, что речь идет преимущественно о безалкогольном пиве. В свою очередь, председатель правления общественной организации "Общее дело" Леонид Варламов на пресс-конференции назвал это попытками ухода от закона о рекламе. "С точки зрения позиционирования, в том числе на молодое поколение, они пропагандируют название или лейбл, торговую марку. То есть, без разницы, что там поставили ноль где-то в углу", – добавил он. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября в православный день усекновения главы Иоанна Предтечи. Святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу – она захотела из чувства мести казнить Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.
https://ria.ru/20250422/kitaj-2012791984.html
иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_a701fdab3c776e20bc60a2f0e50206a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иордан, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Общество, Иордан, Иисус Христос, Русская православная церковь
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков

В РПЦ предложили запретить рекламу пива под видом безалкогольного напитка

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкБутылки с напитком
Бутылки с напитком - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Бутылки с напитком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель направления помощи алкозависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Валерий Доронкин предложил законодательно запретить рекламировать алкогольные напитки, в первую очередь пиво, под видом безалкогольных.
"Вызывает большое беспокойство наше, что все равно торговцы используют безалкогольные напитки для рекламы алкоголя. Мне кажется, можно было бы рассмотреть нашим законодателям такую мысль, чтобы ограничить возможность компаний, которые производят безалкогольные напитки, ставить на них рекламу брендов алкогольных… Должны быть разные лейблы", – сказал Доронкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.
Он пояснил, что речь идет преимущественно о безалкогольном пиве.
В свою очередь, председатель правления общественной организации "Общее дело" Леонид Варламов на пресс-конференции назвал это попытками ухода от закона о рекламе.
"С точки зрения позиционирования, в том числе на молодое поколение, они пропагандируют название или лейбл, торговую марку. То есть, без разницы, что там поставили ноль где-то в углу", – добавил он.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября в православный день усекновения главы Иоанна Предтечи. Святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу – она захотела из чувства мести казнить Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Китае мужчине вживили "чип трезвости"
22 апреля, 17:12
 
РелигияОбществоИорданИисус ХристосРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала