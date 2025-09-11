https://ria.ru/20250911/rossiya-2041238656.html

В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель направления помощи алкозависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Валерий Доронкин предложил законодательно запретить рекламировать алкогольные напитки, в первую очередь пиво, под видом безалкогольных. "Вызывает большое беспокойство наше, что все равно торговцы используют безалкогольные напитки для рекламы алкоголя. Мне кажется, можно было бы рассмотреть нашим законодателям такую мысль, чтобы ограничить возможность компаний, которые производят безалкогольные напитки, ставить на них рекламу брендов алкогольных… Должны быть разные лейблы", – сказал Доронкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. Он пояснил, что речь идет преимущественно о безалкогольном пиве. В свою очередь, председатель правления общественной организации "Общее дело" Леонид Варламов на пресс-конференции назвал это попытками ухода от закона о рекламе. "С точки зрения позиционирования, в том числе на молодое поколение, они пропагандируют название или лейбл, торговую марку. То есть, без разницы, что там поставили ноль где-то в углу", – добавил он. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября в православный день усекновения главы Иоанна Предтечи. Святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу – она захотела из чувства мести казнить Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.

