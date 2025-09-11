https://ria.ru/20250911/rossiya-2041225839.html
Захарова высказалась о попытках отменить русскую культуру на Западе
Захарова высказалась о попытках отменить русскую культуру на Западе - РИА Новости, 11.09.2025
Захарова высказалась о попытках отменить русскую культуру на Западе
Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
