Захарова высказалась о попытках отменить русскую культуру на Западе
15:42 11.09.2025 (обновлено: 15:56 11.09.2025)
Захарова высказалась о попытках отменить русскую культуру на Западе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
россия, в мире, мария захарова
Россия, В мире, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова
