Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года - РИА Новости, 11.09.2025
15:05 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041213943.html
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года - РИА Новости, 11.09.2025
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года
Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:05:00+03:00
2025-09-11T15:05:00+03:00
россия
курчатов
курская область
александр новак
курская аэс-2
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952143668_0:179:3070:1905_1920x0_80_0_0_ee08a1e7de97f2b16b501fd6115c8bf6.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России - Курской АЭС-2 - до 2027 года", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Он отметил, что их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции. "Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам", - добавил Новак. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
россия
курчатов
курская область
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года

Новак: первые два блока Курской АЭС-2 заработают до 2027 года

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России - Курской АЭС-2 - до 2027 года", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил, что их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции.
"Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам", - добавил Новак.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
