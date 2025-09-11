Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя
23:10 11.09.2025 (обновлено: 23:11 11.09.2025)
Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя
Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных и агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных и агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
В мире Россия Израиль Василий Небензя ООН Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
