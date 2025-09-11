https://ria.ru/20250911/rossija-2041324491.html
Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя
2025-09-11T23:10:00+03:00
2025-09-11T23:10:00+03:00
2025-09-11T23:11:00+03:00
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных и агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
