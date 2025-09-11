https://ria.ru/20250911/rossija-2041324491.html

Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя

Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя - РИА Новости, 11.09.2025

Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя

Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T23:10:00+03:00

2025-09-11T23:10:00+03:00

2025-09-11T23:11:00+03:00

в мире

россия

израиль

василий небензя

оон

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150922/83/1509228370_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_8316d0727f7c35616d88a911256484c8.jpg

ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных и агрессивных действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных и агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250911/izrail-2041323479.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, василий небензя, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе