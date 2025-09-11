https://ria.ru/20250911/rossija-2041218989.html

Лавров осудил удары Израиля по Дохе

Лавров осудил удары Израиля по Дохе - РИА Новости, 11.09.2025

Лавров осудил удары Израиля по Дохе

Россия и арабские страны Персидского залива однозначно осудили авиаудары Израиля по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Дохе, заявил... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:16:00+03:00

2025-09-11T15:16:00+03:00

2025-09-11T15:16:00+03:00

в мире

израиль

россия

доха

сергей лавров

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003409_0:275:3063:1998_1920x0_80_0_0_3b468fb40c7fc59befdfa9cb1d77a292.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и арабские страны Персидского залива однозначно осудили авиаудары Израиля по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Дохе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эту израильскую акцию мы однозначно осуждаем и акцентировали недопустимость повторения подобных действий в отношении суверенных государств под любыми предлогами. Подчеркнули, что вооруженное нападение на страну, являющуюся одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС, приведет лишь к подрыву усилий", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.

https://ria.ru/20250911/makron-2041078318.html

израиль

россия

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, доха, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас