В Госдуме рассказали, чьи пенсии проиндексируют в октябре

В Госдуме рассказали, чьи пенсии проиндексируют в октябре - РИА Новости, 11.09.2025

В Госдуме рассказали, чьи пенсии проиндексируют в октябре

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военные пенсии и оклады будут проиндексированы в России 1 октября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Первого октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября. Все, что касается индексации в следующем году, будет обсуждаться осенью при формировании бюджета", - сказал Нилов. Депутат отметил, что военная пенсия касается не только Минобороны, а всех силовых структур, проиндексированы будут и ведомственные пенсии. "В прошлом году во время бюджетного процесса все это было определено, заложены все средства, все коэффициенты, и индексация в этом году пройдет. Также, как и осенью во время бюджетного процесса будут обсуждены вопросы и заложены средства, связанные с индексацией военных пенсий в следующем году", - добавил он.

россия

2025

