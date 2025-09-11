Рейтинг@Mail.ru
В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 11.09.2025 (обновлено: 15:24 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/rosgvardiya-2041220146.html
В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений
В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений - РИА Новости, 11.09.2025
В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений
Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии благодаря расширению линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:22:00+03:00
2025-09-11T15:24:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946825_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_634f034a2224266c49a3d7c4e6c2e482.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии благодаря расширению линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что масштабное учение по боевому применению группировки войск (сил) Росгвардии состоялось в Рязанской области. Подчеркивается, что за совместными маневрами спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений наблюдал глава ведомства Герой России генерал армии Виктор Золотов."Особо глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/rosgvardiya-2022030328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946825_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_2b04efabefc5544509f44fba79439a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия
В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений

Росгвардия воссоздала танковые подразделения и повысила огневую мощь артиллерии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии благодаря расширению линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что масштабное учение по боевому применению группировки войск (сил) Росгвардии состоялось в Рязанской области. Подчеркивается, что за совместными маневрами спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений наблюдал глава ведомства Герой России генерал армии Виктор Золотов.
"Особо глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - говорится в сообщении.
Работа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО
10 июня, 15:19
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала