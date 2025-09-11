https://ria.ru/20250911/rosgvardiya-2041220146.html

В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений

В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений - РИА Новости, 11.09.2025

В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений

Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии благодаря расширению линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии благодаря расширению линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что масштабное учение по боевому применению группировки войск (сил) Росгвардии состоялось в Рязанской области. Подчеркивается, что за совместными маневрами спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений наблюдал глава ведомства Герой России генерал армии Виктор Золотов."Особо глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - говорится в сообщении.

