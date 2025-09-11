Рейтинг@Mail.ru
Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 11.09.2025 (обновлено: 17:13 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ria-2041250499.html
Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы
Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы - РИА Новости, 11.09.2025
Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:01:00+03:00
2025-09-11T17:13:00+03:00
в мире
покушение на американского политика чарли кирка
министерство обороны сша
чарли кирк
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7756142c96bd4ae2815f8b9f00273b64.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы."Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп на мероприятии в Пентагоне, посвященном годовщине терактов 9/11.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
https://ria.ru/20250911/zakharova-2041189707.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3bca76cfd5a161e7a786dbe6ff3bdd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, покушение на американского политика чарли кирка, министерство обороны сша, чарли кирк, дональд трамп, сша
В мире, Покушение на американского политика Чарли Кирка, Министерство обороны США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, США
Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы

Трамп заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы

© AP Photo / John LocherАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / John Locher
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.
"Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп на мероприятии в Пентагоне, посвященном годовщине терактов 9/11.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка
13:35
 
В миреПокушение на американского политика Чарли КиркаМинистерство обороны СШАЧарли КиркДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала