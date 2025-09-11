https://ria.ru/20250911/ria-2041250499.html

Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. РИА Новости, 11.09.2025

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы."Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп на мероприятии в Пентагоне, посвященном годовщине терактов 9/11.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

