Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы."Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп на мероприятии в Пентагоне, посвященном годовщине терактов 9/11.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
