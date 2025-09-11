Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух
12:41 11.09.2025 (обновлено: 12:54 11.09.2025)
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В четверг утром глава региона рассказал, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и руки."По уточненной информации, количество пострадавших сегодня утром после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Необходимая медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород, после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трёх квартир ещё одного многоквартирного дома. Также от падения обломков сбитого беспилотника незначительно посечена кровля коммерческого здания, добавил губернатор.
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух

Число пострадавших при утренней атаке БПЛА на Белгород выросло до двух

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В четверг утром глава региона рассказал, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и руки.
«
"По уточненной информации, количество пострадавших сегодня утром после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Необходимая медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород, после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трёх квартир ещё одного многоквартирного дома. Также от падения обломков сбитого беспилотника незначительно посечена кровля коммерческого здания, добавил губернатор.
