https://ria.ru/20250911/ria-2041168794.html
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух - РИА Новости, 11.09.2025
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух
Число пострадавших после утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:41:00+03:00
2025-09-11T12:41:00+03:00
2025-09-11T12:54:00+03:00
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В четверг утром глава региона рассказал, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и руки."По уточненной информации, количество пострадавших сегодня утром после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Необходимая медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород, после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трёх квартир ещё одного многоквартирного дома. Также от падения обломков сбитого беспилотника незначительно посечена кровля коммерческого здания, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух
Число пострадавших при утренней атаке БПЛА на Белгород выросло до двух