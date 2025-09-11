https://ria.ru/20250911/ria-2041168794.html

Число пострадавших при атаке беспилотников на Белгород выросло до двух

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В четверг утром глава региона рассказал, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и руки."По уточненной информации, количество пострадавших сегодня утром после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Необходимая медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород, после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трёх квартир ещё одного многоквартирного дома. Также от падения обломков сбитого беспилотника незначительно посечена кровля коммерческого здания, добавил губернатор.

