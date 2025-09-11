Рейтинг@Mail.ru
09:06 11.09.2025 (обновлено: 09:11 11.09.2025)
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев
Западные спецслужбы, СМИ и НПО нацелены на дискредитацию выборов в РФ, которые будут проходить 12-14 сентября, прогнозируются попытки вовлечения в эту... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Западные спецслужбы, СМИ и НПО нацелены на дискредитацию выборов в РФ, которые будут проходить 12-14 сентября, прогнозируются попытки вовлечения в эту деятельность даже детей, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Анализ предыдущих электоральных кампаний в России показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации нашей избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране. Вот и в этом году в работу включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, представители международных и зарубежных неправительственных организаций, а также находящиеся под их влиянием лица. Поэтому прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в период 12-14 сентября текущего года", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Глава комиссии ГД также призвал к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами. Он напомнил, что обо всех призывах к противоправным действиям необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции."В соответствии с законодательством, за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы", - заключил он.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
2025
Новости
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев

Пискарев: западные спецслужбы и СМИ пытаются дискредитировать выборы в России

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Западные спецслужбы, СМИ и НПО нацелены на дискредитацию выборов в РФ, которые будут проходить 12-14 сентября, прогнозируются попытки вовлечения в эту деятельность даже детей, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Анализ предыдущих электоральных кампаний в России показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации нашей избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране. Вот и в этом году в работу включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, представители международных и зарубежных неправительственных организаций, а также находящиеся под их влиянием лица. Поэтому прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в период 12-14 сентября текущего года", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Глава комиссии ГД также призвал к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами. Он напомнил, что обо всех призывах к противоправным действиям необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции.
"В соответствии с законодательством, за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы", - заключил он.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
