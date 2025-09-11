https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html

Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев

Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев - РИА Новости, 11.09.2025

Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев

Западные спецслужбы, СМИ и НПО нацелены на дискредитацию выборов в РФ, которые будут проходить 12-14 сентября, прогнозируются попытки вовлечения в эту... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:06:00+03:00

2025-09-11T09:06:00+03:00

2025-09-11T09:11:00+03:00

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:86:3321:1954_1920x0_80_0_0_6af97412f949ff35ebe193a2d009e428.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Западные спецслужбы, СМИ и НПО нацелены на дискредитацию выборов в РФ, которые будут проходить 12-14 сентября, прогнозируются попытки вовлечения в эту деятельность даже детей, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Анализ предыдущих электоральных кампаний в России показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации нашей избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране. Вот и в этом году в работу включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, представители международных и зарубежных неправительственных организаций, а также находящиеся под их влиянием лица. Поэтому прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в период 12-14 сентября текущего года", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Глава комиссии ГД также призвал к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами. Он напомнил, что обо всех призывах к противоправным действиям необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции."В соответствии с законодательством, за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы", - заключил он.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250128/inoagent-1995968290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире