В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2025
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что от удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль.
белгород
белгородская область
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
При детонации дрона ВСУ в Белгороде пострадал мужчина, его госпитализируют