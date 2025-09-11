https://ria.ru/20250911/ria-2041105452.html

В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина

В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2025

В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина

Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:43:00+03:00

2025-09-11T08:43:00+03:00

2025-09-11T08:43:00+03:00

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что от удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль.

https://ria.ru/20250911/tts-2041104239.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область