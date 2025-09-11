Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2025
08:43 11.09.2025
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2025
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что от удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль.
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина

При детонации дрона ВСУ в Белгороде пострадал мужчина, его госпитализируют

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки в результате детонации беспилотника ВСУ, его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что от удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль.
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ из-за налетов дронов
ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
