"Аэрофлот" выполнит первый рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября
16:52 11.09.2025
"Аэрофлот" выполнит первый рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация. &quot;Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит &quot;Аэрофлот&quot; из Москвы 17 сентября&quot;, - говорится в сообщении Росавиации.
2025
краснодар, москва, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Москва, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация.
"Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября", - говорится в сообщении Росавиации.

"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
