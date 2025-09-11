https://ria.ru/20250911/reys-2041247274.html

"Аэрофлот" выполнит первый рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября

"Аэрофлот" выполнит первый рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация. "Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября", - говорится в сообщении Росавиации.

