РЭЦ и Смоленская область усилят продвижение бренда "Сделано в России"
РЭЦ и Смоленская область усилят продвижение бренда "Сделано в России"
2025-09-11T13:58:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Смоленская область подписали лицензионное соглашение о сотрудничестве в продвижении национального бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ, это первое подобное соглашение между РЭЦ и регионом, сообщает центр."Документ позволит расширить возможности популяризации отечественной продукции за рубежом и укрепить узнаваемость национального бренда. Центр поддержки экспорта Смоленской области получит право использовать бренд "Сделано в России" на информационных ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий", - говорится в сообщении."Продвижение национального бренда "Сделано в России" - это стратегическая задача, напрямую связанная с укреплением позиций отечественного бизнеса на мировом рынке. Для Смоленской области участие в этой программе - не просто возможность заявить о себе, но и шанс для наших компаний обрести новых партнеров и выйти на новые рынки. Уже 21 смоленская компания присоединилась к программе продвижения "Сделано в России", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводятся в сообщении.Еще в ноябре 2024 года РЭЦ и Смоленская область заключили соглашение, которое упростило для бизнеса получение сертификата. Благодаря нему компании, обладающие сертификатами "Сделано в Смоленске" от Центра поддержки экспорта, могут получить сертификат "Сделано в России" от РЭЦ."Мы считаем принципиально важным, чтобы регионы активно присоединялись к федеральной программе продвижения национального бренда. Только совместными усилиями можно сформировать по-настоящему сильный имидж отечественной продукции и укрепить позиции России на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В РЭЦ напомнили, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3,7 тысячи компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам внешнеэкономической деятельности до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах РФ. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
смоленская область
