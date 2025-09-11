РЭЦ и ЦПЭ Смоленской области запускают пилотный проект

https://ria.ru/20250911/rets-2041186958.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области запускают пилотный проект по тестированию нового механизма совместной работы с экспортерами, стороны заключат агентское соглашение, сообщает РЭЦ."На первом этапе РЭЦ и ЦПЭ будут привлекать малые и средние предприятия региона к страхованию экспортных сделок в рамках программы ЭКСАР "Страхование отсрочки платежа для МСП". Этот инструмент позволяет экспортерам с минимальным риском своих финансовых потерь предлагать партнерам отсрочку платежа, расширять клиентскую базу и осваивать новые рынки. Максимальный объем поставок по одному договору может достигать 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении."РЭЦ методологически поддерживает создание и обеспечение деятельности сети центров поддержки экспорта. Механизм агентского вознаграждения, который мы в ближайшее время начнем внедрять, позволит ЦПЭ получить дополнительный источник внебюджетных доходов и расширить использование экспортерами мер поддержки Группы РЭЦ", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на полях окружного совещания по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 11 сентября в Смоленске.При успешной реализации пилота механизм будет распространен и на другие продукты Группы РЭЦ, направленные на поддержку экспортных операций. В перспективе планируется заключение аналогичных агентских соглашений с центрами поддержки экспорта других регионов."В прошлом году Смоленская область выступила инициатором такого формата взаимовыгодного сотрудничества. Он позволит большему числу предпринимателей пользоваться действенными инструментами поддержки экспорта, а ЦПЭ - получить дополнительные ресурсы для эффективной работы", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам внешнеэкономической деятельности до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах РФ. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

