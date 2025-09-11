В Венгрии прокомментировали решение суда ЕС по АЭС "Пакш — 2"

https://ria.ru/20250911/reshenie-2041152624.html
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС относительно финансирования строительства АЭС "Пакш-2" не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда."Это решение суда не установило никаких нарушений законодательства ЕС Венгрией. Таким образом, что касается инвестиций, осуществляемых в Венгрии, суд не вынес решения о том, что они каким-либо образом нарушают законодательство ЕС", - сказал Бока на правительственном брифинге.Министр подчеркнул, что в решении суда "нет ничего, что могло бы помешать реализации проекта в соответствии с текущим графиком".Бока объяснил, что ранее принятое и юридически обоснованное решение комиссии было отменено судом, поскольку ЕК не рассматривала вопрос о соответствии процедур государственных закупок, применяемых к проекту "Пакш-2", правилам ЕС в контексте государственной помощи, но это не означает, что проект не соответствует этим правилам."Из этого следует, что Венгрия, как и прежде, будет действовать в соответствии с законодательством ЕС и требованиями добросовестного сотрудничества, а также окажет ЕК всю необходимую помощь и поддержку для принятия нового, теперь уже повторного решения в соответствии с постановлением суда ЕС", - добавил он.Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС".В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
