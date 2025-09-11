Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость
15:24 11.09.2025
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость - РИА Новости, 11.09.2025
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость
Случай алкогольной зависимости у восьмилетнего ребенка выявили в Новосибирской области, он прошел лечение в стационаре и находится на индивидуальном курсе... РИА Новости, 11.09.2025
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Случай алкогольной зависимости у восьмилетнего ребенка выявили в Новосибирской области, он прошел лечение в стационаре и находится на индивидуальном курсе психокоррекции, сообщил региональный минздрав. &quot;У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку в возрасте восьми лет был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет&quot;, - приводятся на сайте министерства слова главного внештатного детского психиатра-нарколога Новосибирской области Нины Кошляк.По данным министерства, в целом в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению количества алкозависимых людей, однако каждый год есть случаи постановки на учет детей и подростков с алкогольной зависимостью. По словам главного детского психиатра-нарколога, дети и подростки с помощью алкоголя пытаются уйти от реальности, это дает им иллюзию безопасности. Очень часто также на это влияет окружение – проблемы в семье, школе или "плохая компания". "У подростка нет навыка уверенного отказа. Когда в социуме все употребляют алкоголь, он "соглашается за компанию". Путь от эпизодического употребления до формирования зависимости у ребенка занимает 2-3 года", - отмечает специалист. В Новосибирской области с 380,8 человек, имеющих алкогольную зависимость, на 100 тысяч населения в 2023 году этот показатель снизился до 379,1 человек на 100 тысяч населения в 2024 году.
новосибирская область
общество, новосибирская область
Общество, Новосибирская область
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость

В Новосибирской области у восьмилетнего ребенка выявили алкогольную зависимость

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Случай алкогольной зависимости у восьмилетнего ребенка выявили в Новосибирской области, он прошел лечение в стационаре и находится на индивидуальном курсе психокоррекции, сообщил региональный минздрав.
«

"У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку в возрасте восьми лет был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет", - приводятся на сайте министерства слова главного внештатного детского психиатра-нарколога Новосибирской области Нины Кошляк.

По данным министерства, в целом в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению количества алкозависимых людей, однако каждый год есть случаи постановки на учет детей и подростков с алкогольной зависимостью.
По словам главного детского психиатра-нарколога, дети и подростки с помощью алкоголя пытаются уйти от реальности, это дает им иллюзию безопасности. Очень часто также на это влияет окружение – проблемы в семье, школе или "плохая компания".
"У подростка нет навыка уверенного отказа. Когда в социуме все употребляют алкоголь, он "соглашается за компанию". Путь от эпизодического употребления до формирования зависимости у ребенка занимает 2-3 года", - отмечает специалист.
В Новосибирской области с 380,8 человек, имеющих алкогольную зависимость, на 100 тысяч населения в 2023 году этот показатель снизился до 379,1 человек на 100 тысяч населения в 2024 году.
Общество
 
 
