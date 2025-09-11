В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
В украинскую базу "Миротворец" внесли пятилетнего ребенка из России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года Никита сознательно нарушил госграницу Украины.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
