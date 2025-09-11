https://ria.ru/20250911/razgovor-2041170817.html
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован при необходимости, все каналы для этого имеются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
