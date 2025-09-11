https://ria.ru/20250911/raketa-2041295068.html
С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра
С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра - РИА Новости, 11.09.2025
С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который привезёт на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:03:00+03:00
2025-09-11T19:03:00+03:00
2025-09-11T19:09:00+03:00
наука
байконур (космодром)
роскосмос
космос - риа наука
космос
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041294800_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_fd2ff3c0d960eb6613ac9febcfc4d700.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который привезёт на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".Через 8 минут 49 секунд корабль отделится от третьей ступени "Союза" и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Полёт будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в 20.27 мск 13 сентября.Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.Среди научного оборудования на корабле - инвентарь для экспериментов по изучению влияния невесомости на бактерии, по созданию совершенных монокристаллов белков, улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.Также в "Прогресс" загрузили оборудование для исследования влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также по изучению влияния стресса на иммунитет.Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30".
https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html
https://ria.ru/20250910/gagarin-2040980357.html
космос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041294800_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d6e35827e24b5a7ad9054ecee1d320c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (космодром), роскосмос, космос - риа наука, космос, россия
Наука, Байконур (космодром), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Космос, Россия
С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра
Ракета с грузовиком Прогресс МС-32 стартовала для доставки нового скафандра
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который привезёт на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Через 8 минут 49 секунд корабль отделится от третьей ступени "Союза" и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Полёт будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли
. Стыковка со станцией запланирована в 20.27 мск 13 сентября.
Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.
Среди научного оборудования на корабле - инвентарь для экспериментов по изучению влияния невесомости на бактерии, по созданию совершенных монокристаллов белков, улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.
Также в "Прогресс" загрузили оборудование для исследования влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также по изучению влияния стресса на иммунитет.
Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30".