https://ria.ru/20250911/raketa-2041295068.html

С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра

С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра - РИА Новости, 11.09.2025

С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который привезёт на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:03:00+03:00

2025-09-11T19:03:00+03:00

2025-09-11T19:09:00+03:00

наука

байконур (космодром)

роскосмос

космос - риа наука

космос

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041294800_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_fd2ff3c0d960eb6613ac9febcfc4d700.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который привезёт на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".Через 8 минут 49 секунд корабль отделится от третьей ступени "Союза" и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Полёт будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в 20.27 мск 13 сентября.Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.Среди научного оборудования на корабле - инвентарь для экспериментов по изучению влияния невесомости на бактерии, по созданию совершенных монокристаллов белков, улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.Также в "Прогресс" загрузили оборудование для исследования влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также по изучению влияния стресса на иммунитет.Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30".

https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html

https://ria.ru/20250910/gagarin-2040980357.html

космос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (космодром), роскосмос, космос - риа наука, космос, россия