https://ria.ru/20250911/pvo-2041295725.html

Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников

Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:06:00+03:00

2025-09-11T19:06:00+03:00

2025-09-11T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."В период с 14.00 мск до 17.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины