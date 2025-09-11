Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 11.09.2025 (обновлено: 19:10 11.09.2025)
Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников
Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."В период с 14.00 мск до 17.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14.00 мск до 17.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
