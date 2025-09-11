https://ria.ru/20250911/pvo-2041295725.html
Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Белогородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."В период с 14.00 мск до 17.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
