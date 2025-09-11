ПВО за сутки сбила 166 беспилотников
ВС России уничтожили израильскую радиолокационную станцию RADA
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.
