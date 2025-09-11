https://ria.ru/20250911/pvo-2041162354.html

ПВО за сутки сбила 166 беспилотников

ПВО за сутки сбила 166 беспилотников

ПВО за сутки сбила 166 беспилотников

Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун"

специальная военная операция на украине

россия

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

