https://ria.ru/20250911/pvo-2041144936.html

В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ

В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.09.2025

В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:29:00+03:00

2025-09-11T11:29:00+03:00

2025-09-11T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."11 сентября т.г. в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность