В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ
В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.09.2025
В Белгородской области сбили 15 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:29:00+03:00
2025-09-11T11:29:00+03:00
2025-09-11T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."11 сентября т.г. в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
белгородская область
россия
