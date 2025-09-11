https://ria.ru/20250911/pvo-2041099704.html
ПВО за ночь сбила 17 дронов в шести регионах
ПВО за ночь сбила 17 дронов в шести регионах - РИА Новости, 11.09.2025
ПВО за ночь сбила 17 дронов в шести регионах
Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов в шести российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов в шести российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
