Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 11.09.2025 (обновлено: 08:38 11.09.2025)
ПВО за ночь сбила 17 дронов в шести регионах
ПВО за ночь сбила 17 дронов в шести регионах
Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов в шести российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов в шести российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов в шести российских регионах, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Вчера, 09:06
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
