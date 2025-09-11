https://ria.ru/20250911/pvo-2041099349.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
