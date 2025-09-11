Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 11.09.2025 (обновлено: 10:44 11.09.2025)
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
россия, безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская область
 
 
