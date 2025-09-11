https://ria.ru/20250911/pvo-2041099349.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.09.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T07:17:00+03:00

2025-09-11T07:17:00+03:00

2025-09-11T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область