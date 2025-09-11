Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций - РИА Новости, 11.09.2025
12:55 11.09.2025
Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, выдвинутые на Форуме социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка", станут основой для... РИА Новости, 11.09.2025
россия
владимир путин
игорь щеголев
общество
законодательство
демография
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, выдвинутые на Форуме социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка", станут основой для востребованных законодательных инициатив. Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка". Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. "Уверен, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а выдвинутые на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь, послужат решению актуальных проблем, станут основой для востребованных временем законодательных инициатив", - прочитал Щеголев слова приветствия президента РФ. Путин также отметил, что форум по праву считается одной из ключевых авторитетных площадок для демонстрации передовых достижений российских регионов в социальной сфере, обмена позитивным опытом и практиками. "Отрадно, что за прошедшие время во многом благодаря большой созидательной консолидирующей миссии ваших встреч, дискуссий, многие инициативы уже реализуются в масштабах всей страны и приносят конкретные результаты", - добавил Путин.
россия
россия, владимир путин, игорь щеголев, общество, законодательство, демография
Россия, Владимир Путин, Игорь Щеголев, Общество, Законодательство, Демография
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, выдвинутые на Форуме социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка", станут основой для востребованных законодательных инициатив.
Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка". Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной задачей
12:24
12:24
"Уверен, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а выдвинутые на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь, послужат решению актуальных проблем, станут основой для востребованных временем законодательных инициатив", - прочитал Щеголев слова приветствия президента РФ.
Путин также отметил, что форум по праву считается одной из ключевых авторитетных площадок для демонстрации передовых достижений российских регионов в социальной сфере, обмена позитивным опытом и практиками.
"Отрадно, что за прошедшие время во многом благодаря большой созидательной консолидирующей миссии ваших встреч, дискуссий, многие инициативы уже реализуются в масштабах всей страны и приносят конкретные результаты", - добавил Путин.
Путин подписал закон, закрепляющий понятие "студенческая семья"
23 июля, 17:37
23 июля, 17:37
 
Россия Владимир Путин Игорь Щеголев Общество Законодательство Демография
 
 
