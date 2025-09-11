https://ria.ru/20250911/putin-2041173362.html
Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций
Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций
2025-09-11T12:55:00+03:00
россия
владимир путин
игорь щеголев
общество
законодательство
демография
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, выдвинутые на Форуме социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка", станут основой для востребованных законодательных инициатив. Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка". Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. "Уверен, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а выдвинутые на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь, послужат решению актуальных проблем, станут основой для востребованных временем законодательных инициатив", - прочитал Щеголев слова приветствия президента РФ. Путин также отметил, что форум по праву считается одной из ключевых авторитетных площадок для демонстрации передовых достижений российских регионов в социальной сфере, обмена позитивным опытом и практиками. "Отрадно, что за прошедшие время во многом благодаря большой созидательной консолидирующей миссии ваших встреч, дискуссий, многие инициативы уже реализуются в масштабах всей страны и приносят конкретные результаты", - добавил Путин.
россия
