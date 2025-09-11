https://ria.ru/20250911/putin-2041170505.html
Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив
Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 11.09.2025
Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня с докладом у президента будет Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ. Как всегда, тем для обсуждения много", - сказал Песков журналистам.
