Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 11.09.2025
12:48 11.09.2025
Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня с докладом у президента будет Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ. Как всегда, тем для обсуждения много", - сказал Песков журналистам.
политика, россия, светлана чупшева, дмитрий песков, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Светлана Чупшева, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня с докладом у президента будет Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ. Как всегда, тем для обсуждения много", - сказал Песков журналистам.
Политика Россия Светлана Чупшева Дмитрий Песков Владимир Путин Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Заголовок открываемого материала