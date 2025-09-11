https://ria.ru/20250911/putin-2041170505.html

Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив

Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 11.09.2025

Путин проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:48:00+03:00

2025-09-11T12:48:00+03:00

2025-09-11T12:48:00+03:00

политика

россия

светлана чупшева

дмитрий песков

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019395618_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_928bf4e91d579a7942aaa59761455991.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня с докладом у президента будет Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ. Как всегда, тем для обсуждения много", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250820/putin-2036574940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, светлана чупшева, дмитрий песков, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)