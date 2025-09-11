https://ria.ru/20250911/putin-2041156485.html

Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане

Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане - РИА Новости, 11.09.2025

Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане

Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым послом РФ в Южном Судане, освободив от этих обязанностей Владлена Семиволоса,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:09:00+03:00

2025-09-11T12:09:00+03:00

2025-09-11T12:09:00+03:00

россия

южный судан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым послом РФ в Южном Судане, освободив от этих обязанностей Владлена Семиволоса, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Южный Судан", - говорится в документе. Другим указом глава государства освободил Владлена Семиволоса от обязанностей посла РФ в Южном Судане по совместительству.

https://ria.ru/20250910/yakovlev-2041060308.html

россия

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, южный судан, владимир путин