https://ria.ru/20250911/putin-2041156485.html
Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане
Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане - РИА Новости, 11.09.2025
Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане
Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым послом РФ в Южном Судане, освободив от этих обязанностей Владлена Семиволоса,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:09:00+03:00
2025-09-11T12:09:00+03:00
2025-09-11T12:09:00+03:00
россия
южный судан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского новым послом РФ в Южном Судане, освободив от этих обязанностей Владлена Семиволоса, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Южный Судан", - говорится в документе. Другим указом глава государства освободил Владлена Семиволоса от обязанностей посла РФ в Южном Судане по совместительству.
https://ria.ru/20250910/yakovlev-2041060308.html
россия
южный судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южный судан, владимир путин
Россия, Южный Судан, Владимир Путин
Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане
Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане вместо Семиволоса