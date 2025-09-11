Рейтинг@Mail.ru
08:38 11.09.2025 (обновлено: 12:09 11.09.2025)
На Западе сделали новое заявление о Путине и Зеленском
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи, чьи слова передает L’Espresso."Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин", — сказал он.По его мнению, российский президент обеспечил своей стране резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.Говоря о Зеленском, Ванначчи подчеркнул, что украинец не является суверенным главой своей страны, поскольку полностью зависит от ресурсов из других государств.Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом 5 сентября назвал Путина самым эффективным современным лидером.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
На Западе сделали новое заявление о Путине и Зеленском

Генерал Ванначчи: Путин пользуется поддержкой народа, которую теряет Зеленский

Президент России Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент России Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи, чьи слова передает L’Espresso.
"Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин", — сказал он.
"Переходят в режим истерии". Во Франции раскрыли план Запада против России
09:40
09:40
По его мнению, российский президент обеспечил своей стране резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.
Говоря о Зеленском, Ванначчи подчеркнул, что украинец не является суверенным главой своей страны, поскольку полностью зависит от ресурсов из других государств.
Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом 5 сентября назвал Путина самым эффективным современным лидером.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Выпад Стубба в адрес России вызвал резкую реакцию на Западе
10:33
10:33
 
