https://ria.ru/20250911/putin-2041042955.html

Непала недостаточно: "борцы с режимом" сходят с ума от ненависти к Путину

Непала недостаточно: "борцы с режимом" сходят с ума от ненависти к Путину - РИА Новости, 11.09.2025

Непала недостаточно: "борцы с режимом" сходят с ума от ненависти к Путину

Эмигрировавшие "борцы с режимом" очень хотят, чтобы и на Западе, и в России их считали не просто ненавистниками Путина, а борцами за свободную Россию, за... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T08:04:00+03:00

аналитика

россия

непал

катар

беспорядки в непале

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041150891_0:97:1536:961_1920x0_80_0_0_a0223c37de36b7f7160031c651e0bb9a.jpg

Эмигрировавшие "борцы с режимом" очень хотят, чтобы и на Западе, и в России их считали не просто ненавистниками Путина, а борцами за свободную Россию, за счастье и светлое будущее нашего народа. Даже воюющий за Украину легион назвали "Свобода России"* — ну а что, свободу ведь нужно завоевывать с оружием в руках? Отсутствие успехов в борьбе за свержение Путина, конечно, тяготит, но вера в торжество правового дела не утихает в их сердцах. Везде им видятся знаки и признаки грядущей "победы над злом".Вот и последние события в Непале и Катаре воодушевили самых стойких, таких как давно уже объявленный иноагентом и внесенный в список экстремистов и террористов Марат Гельман** (бывший знатный политтехнолог еще после присоединения Крыма уехал жить в Черногорию). Если вы удивитесь, что может быть общего между восстанием в Непале и попыткой Израиля убить руководство ХАМАС в Дохе, то вы абсолютно ничего не понимаете в мышлении "борцов с режимом": для них все проецируется на Россию. Причем не просто на Россию, а на Владимира Путина.Вот что написал Гельман**: "С одной стороны, хочу как в Непале, но еще больше — как в Катаре".То есть ему хочется, чтобы в России народ восстал, сверг власть, спалил Кремль и дома высокопоставленных чиновников, заодно попытавшись линчевать их. Но еще лучше было бы, если бы Путина просто убили, причем не свои, а чужие — как Израиль пытался уничтожить лидеров ХАМАС. Тут неважно, что в этот раз Нетаньяху не смог убить палестинских лидеров (ранее он уже проделывал это неоднократно, в том числе в Иране), — главное, что Гельман** мечтает именно о физической ликвидации руководителя России.Тут ведь что интересно: на словах все наши "борцы с режимом" выступают за то, чтобы Россия "вспряла ото сна", то есть сама свергла "кровавого тирана". А они из-за границы только помогут задавленному и несчастному народу восстать. Ну и потом, естественно, с триумфом вернутся домой, чтобы возглавить новую власть. Да, многие из "борцов" — включая того же Гельмана** — открыто поддерживают Украину и Запад в войне с Россией, желают поражения нашей стране, но тут у них есть хоть какая-то отмазка: без поражения в войне народ ничего не поймет, в Путине не разочаруется и восстания не поднимет. Подобный подход был типичен в те или иные эпохи для "борцов с режимом" самых разных государств — особенно нашего. Тут поражение собственной страны приравнивается к поражению власти, а так как второе — это идея фикс, то логика понятна. Любой ценой вызвать внутреннюю смуту, чтобы ненавистный тиран пал.Военным путем не получается? Ничего, будем продолжать делать ставку на русский бунт — должен же он рано или поздно случиться? Особенно если власть сделает что-то такое, что выведет из себя народ. Вот в Непале запретили соцсети — так ведь и в России внедряют единый мессенджер, чем не параллель?Бесполезно объяснять разницу между непальской и российской ситуациями (достаточно посмотреть на историю Непала этого века: гражданская война, ликвидация монархии, огромные социальные проблемы), да это в данном случае и неважно. Хочет Гельман** верить в возможность повторения непальского сценария в России — его право. Должна же и у "борцов за свободу" быть своя мечта. Но он не может остановиться и предпочитает Непалу Катар — а это уже совсем другой уровень ненависти к своей стране.Ведь что такое "Катар"? Не в конкретном случае с атакой израильских ВВС на Доху, а в том, что имеет в виду Гельман**. Это убийство Путина иностранной державой, то есть американцы (украинцы, англичане) должны атаковать и уничтожить президента России. Об этом мечтает Гельман**, потому что так будет быстрее и надежнее, чем ждать народного бунта. А вдруг русский народ никогда не разочаруется в Путине? А вдруг "тиран" будет править еще долгие годы? А вдруг вместо Путина придет новый Путин, столь же сильный и самостоятельный? Нет уж, давайте лучше ракетой — и все дела.Куда могут привести подобные мечты (о том, каким будет ответ России даже на попытку убийства президента), Гельман** не думает, ему ведь важно только одно: чтобы не было Путина (хотя следующим шагом он готов и к ликвидации России как единого государства). Абсолютно маниакальная зацикленность на личности президента давно уже привела многих "борцов с режимом" к помрачению сознания, однако немногие из них опускались до таких глубин русофобии. Это даже не смердяковщина и не власовщина, а какой-то новый уровень. Назовем его гельмановщиной — только так этот персонаж и останется в нашей истории.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html

https://ria.ru/20250909/mid-2040774440.html

https://ria.ru/20250901/rossija-2038731157.html

россия

непал

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, россия, непал, катар, беспорядки в непале, владимир путин