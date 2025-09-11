Рейтинг@Mail.ru
15:36 11.09.2025
Пушилин прокомментировал заявления Вэнса об украинском конфликте
Пушилин прокомментировал заявления Вэнса об украинском конфликте
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта видит гораздо больше неразрешимых вопросов, чем те, что были озвучены вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок. "Я вижу гораздо больше перечень неразрешимых вопросов. Часто эти вопросы были озвучены и нашим МИДом, и нашим президентом, безусловно. Поэтому вот такая модель, как сужение до двух вопросов, слишком упрощает все. Это еще более сложный процесс урегулирования конфликта", - сказал Пушилин РИА Новости. Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Пушилин: неразрешимых вопросов в украинском конфликте больше, чем озвучил Вэнс

Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта видит гораздо больше неразрешимых вопросов, чем те, что были озвучены вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок.
"Я вижу гораздо больше перечень неразрешимых вопросов. Часто эти вопросы были озвучены и нашим МИДом, и нашим президентом, безусловно. Поэтому вот такая модель, как сужение до двух вопросов, слишком упрощает все. Это еще более сложный процесс урегулирования конфликта", - сказал Пушилин РИА Новости.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
