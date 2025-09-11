Рейтинг@Mail.ru
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/protokol-2040995575.html
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 11.09.2025
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Платформа "Контур.Толк" (16+) внедрила автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч, искусственный интеллект анализирует запись созвона и формирует... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
технологии
искусственный интеллект (ии)
конференция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003842_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7e2f5b14fb382313f777c5c06f17a0e7.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Платформа "Контур.Толк" (16+) внедрила автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч, искусственный интеллект анализирует запись созвона и формирует структурированный протокол с фиксацией ответственных и дедлайнов, сообщает пресс-служба группы.По данным исследования, проведенного командой "Контур.Толка", если итоги встречи не зафиксированы, задачи не выполняются в 44% случаев. При этом у 28% опрошенных подготовка протокола вручную занимает в среднем один час.В "Контур.Толке" искусственный интеллект автоматически трансформирует обсуждение в формализованный документ через несколько минут после завершения созвона.Протокол находится в разделе "Артефакты" под видеозаписью встречи. Это документ с четкой структурой и заголовками для быстрой навигации, который фиксирует:Готовый протокол можно скачать в формате txt (текстовый файл), а также скопировать полностью или по фрагментам, чтобы отправить коллегам или добавить в программу для контроля задач.Протокол создается автоматически:Под записью встречи теперь располагается слайдер, с помощью которого можно переключаться между тремя форматами подведения итогов:Все данные зашифрованы современными протоколами, обрабатываются и хранятся на серверах в России, обеспечивая соответствие требованиям безопасности.Протокол помогает быстро восстанавливать контекст пропущенных совещаний, документировать договоренности и отслеживать выполнение задач в разных проектах.Новая возможность позволит оптимизировать рутину руководителям, секретарям, HR-специалистам (специалист по работе с кадрами), менеджерам и всем, кому нужно переключаться между задачами, не теряя фокус."Технологии искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью наших продуктов. Мы наблюдаем, как ИИ меняет рабочие процессы, ускоряя обработку информации, улучшая структурирование данных и сокращая рутину. "Толк" продолжает развиваться как платформа для эффективных онлайн-встреч, которая помогает командам сфокусироваться на решении задач, а не на их обсуждении", - отметил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк в Контуре" Павел Скрипниченко.Функция автоматического ИИ-протокола доступна пользователям тарифов "Бизнес Плюс" и "Безлимит". Чтобы познакомиться с базовыми возможностями "Толка", нужно зарегистрироваться в сервисе и активировать бесплатный тестовый период.Условия пробного периода — по ссылке.Реклама, АО "ПФ "СКБ Контур", ОГРН 1026605606620 620144, Екатеринбург, улица Народной Воли, 19А, erid: F7NfYUJCUneTSUKRK7sy
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003842_91:0:744:490_1920x0_80_0_0_a0d89bdd8f4a55e8a8a38d245df3f67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, искусственный интеллект (ии), конференция
Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), Конференция

"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч

© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур""Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Контур.Толк внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур"
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Платформа "Контур.Толк" (16+) внедрила автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч, искусственный интеллект анализирует запись созвона и формирует структурированный протокол с фиксацией ответственных и дедлайнов, сообщает пресс-служба группы.
По данным исследования, проведенного командой "Контур.Толка", если итоги встречи не зафиксированы, задачи не выполняются в 44% случаев. При этом у 28% опрошенных подготовка протокола вручную занимает в среднем один час.
В "Контур.Толке" искусственный интеллект автоматически трансформирует обсуждение в формализованный документ через несколько минут после завершения созвона.
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур""Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Контур.Толк внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур"
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Протокол находится в разделе "Артефакты" под видеозаписью встречи. Это документ с четкой структурой и заголовками для быстрой навигации, который фиксирует:
  • повестку встречи;
  • какие темы обсуждали;
  • к каким выводам пришли;
  • какие задачи, кому и когда нужно выполнить.
Готовый протокол можно скачать в формате txt (текстовый файл), а также скопировать полностью или по фрагментам, чтобы отправить коллегам или добавить в программу для контроля задач.
Протокол создается автоматически:
  • участники записывают онлайн-встречу в "Контур.Толке";
  • искусственный интеллект анализирует запись и содержание встречи;
  • ИИ формирует протокол в разделе "Артефакты".
Под записью встречи теперь располагается слайдер, с помощью которого можно переключаться между тремя форматами подведения итогов:
  • полной текстовой расшифровкой с тайм-кодами и именами спикеров;
  • пересказом встречи, который дает хронологическую выжимку;
  • формализованным протоколом.
Все данные зашифрованы современными протоколами, обрабатываются и хранятся на серверах в России, обеспечивая соответствие требованиям безопасности.
Протокол помогает быстро восстанавливать контекст пропущенных совещаний, документировать договоренности и отслеживать выполнение задач в разных проектах.
Новая возможность позволит оптимизировать рутину руководителям, секретарям, HR-специалистам (специалист по работе с кадрами), менеджерам и всем, кому нужно переключаться между задачами, не теряя фокус.
"Технологии искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью наших продуктов. Мы наблюдаем, как ИИ меняет рабочие процессы, ускоряя обработку информации, улучшая структурирование данных и сокращая рутину. "Толк" продолжает развиваться как платформа для эффективных онлайн-встреч, которая помогает командам сфокусироваться на решении задач, а не на их обсуждении", - отметил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк в Контуре" Павел Скрипниченко.
Функция автоматического ИИ-протокола доступна пользователям тарифов "Бизнес Плюс" и "Безлимит". Чтобы познакомиться с базовыми возможностями "Толка", нужно зарегистрироваться в сервисе и активировать бесплатный тестовый период.
Условия пробного периода — по ссылке.
Реклама, АО "ПФ "СКБ Контур", ОГРН 1026605606620 620144, Екатеринбург, улица Народной Воли, 19А, erid: F7NfYUJCUneTSUKRK7sy
 
ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)Конференция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала