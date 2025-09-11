https://ria.ru/20250911/protokol-2040995575.html
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 11.09.2025
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
Платформа "Контур.Толк" (16+) внедрила автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч, искусственный интеллект анализирует запись созвона и формирует...
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
технологии
искусственный интеллект (ии)
конференция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003842_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7e2f5b14fb382313f777c5c06f17a0e7.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Платформа "Контур.Толк" (16+) внедрила автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч, искусственный интеллект анализирует запись созвона и формирует структурированный протокол с фиксацией ответственных и дедлайнов, сообщает пресс-служба группы.По данным исследования, проведенного командой "Контур.Толка", если итоги встречи не зафиксированы, задачи не выполняются в 44% случаев. При этом у 28% опрошенных подготовка протокола вручную занимает в среднем один час.В "Контур.Толке" искусственный интеллект автоматически трансформирует обсуждение в формализованный документ через несколько минут после завершения созвона.Протокол находится в разделе "Артефакты" под видеозаписью встречи. Это документ с четкой структурой и заголовками для быстрой навигации, который фиксирует:Готовый протокол можно скачать в формате txt (текстовый файл), а также скопировать полностью или по фрагментам, чтобы отправить коллегам или добавить в программу для контроля задач.Протокол создается автоматически:Под записью встречи теперь располагается слайдер, с помощью которого можно переключаться между тремя форматами подведения итогов:Все данные зашифрованы современными протоколами, обрабатываются и хранятся на серверах в России, обеспечивая соответствие требованиям безопасности.Протокол помогает быстро восстанавливать контекст пропущенных совещаний, документировать договоренности и отслеживать выполнение задач в разных проектах.Новая возможность позволит оптимизировать рутину руководителям, секретарям, HR-специалистам (специалист по работе с кадрами), менеджерам и всем, кому нужно переключаться между задачами, не теряя фокус."Технологии искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью наших продуктов. Мы наблюдаем, как ИИ меняет рабочие процессы, ускоряя обработку информации, улучшая структурирование данных и сокращая рутину. "Толк" продолжает развиваться как платформа для эффективных онлайн-встреч, которая помогает командам сфокусироваться на решении задач, а не на их обсуждении", - отметил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк в Контуре" Павел Скрипниченко.Функция автоматического ИИ-протокола доступна пользователям тарифов "Бизнес Плюс" и "Безлимит". Чтобы познакомиться с базовыми возможностями "Толка", нужно зарегистрироваться в сервисе и активировать бесплатный тестовый период.Условия пробного периода — по ссылке.Реклама, АО "ПФ "СКБ Контур", ОГРН 1026605606620 620144, Екатеринбург, улица Народной Воли, 19А, erid: F7NfYUJCUneTSUKRK7sy
технологии, искусственный интеллект (ии), конференция
Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), Конференция
