Израильским производителям оружия запретили участвовать в Dubai Air Show

16:43 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израильским производителям оружия не разрешат участвовать в дубайском авиасалоне Dubai Air Show в ноябре на фоне растущего возмущения из-за наступления Израиля в секторе Газа и удара по Катару на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Организаторы Dubai Air Show, который пройдет в ноябре, направили письмо нескольким израильским фирмам, проинформировав их о том, что им не будет разрешено участвовать в этом году", - передает агентство. Как отметил чиновник, в письме говорится о недостатках профессиональной квалификации отстраненных компаний, однако ранее организаторы салона неофициально дали понять, что не допустят на мероприятие представителей Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкМеждународный авиационно-космический салон Dubai Airshow
Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израильским производителям оружия не разрешат участвовать в дубайском авиасалоне Dubai Air Show в ноябре на фоне растущего возмущения из-за наступления Израиля в секторе Газа и удара по Катару на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Организаторы Dubai Air Show, который пройдет в ноябре, направили письмо нескольким израильским фирмам, проинформировав их о том, что им не будет разрешено участвовать в этом году", - передает агентство.
Как отметил чиновник, в письме говорится о недостатках профессиональной квалификации отстраненных компаний, однако ранее организаторы салона неофициально дали понять, что не допустят на мероприятие представителей Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
