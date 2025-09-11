https://ria.ru/20250911/proizvoditeli-2041243857.html

Израильским производителям оружия запретили участвовать в Dubai Air Show

Израильским производителям оружия запретили участвовать в Dubai Air Show - РИА Новости, 11.09.2025

Израильским производителям оружия запретили участвовать в Dubai Air Show

Израильским производителям оружия не разрешат участвовать в дубайском авиасалоне Dubai Air Show в ноябре на фоне растущего возмущения из-за наступления Израиля... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:43:00+03:00

2025-09-11T16:43:00+03:00

2025-09-11T16:43:00+03:00

в мире

израиль

катар

доха

хамас

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909544592_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a608d809fe47de34e4124d7085c44c25.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израильским производителям оружия не разрешат участвовать в дубайском авиасалоне Dubai Air Show в ноябре на фоне растущего возмущения из-за наступления Израиля в секторе Газа и удара по Катару на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Организаторы Dubai Air Show, который пройдет в ноябре, направили письмо нескольким израильским фирмам, проинформировав их о том, что им не будет разрешено участвовать в этом году", - передает агентство. Как отметил чиновник, в письме говорится о недостатках профессиональной квалификации отстраненных компаний, однако ранее организаторы салона неофициально дали понять, что не допустят на мероприятие представителей Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

https://ria.ru/20240820/netanyakhu--1967372319.html

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html

израиль

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, доха, хамас, палестинская национальная администрация