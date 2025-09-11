https://ria.ru/20250911/prigovor-2041223606.html
Житель КБР получил срок за содействие совершению самоубийства
Житель КБР получил срок за содействие совершению самоубийства - РИА Новости, 11.09.2025
Житель КБР получил срок за содействие совершению самоубийства
Майский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил к шести годам и двум месяцам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он содействовал совершению
НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Майский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил к шести годам и двум месяцам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он содействовал совершению самоубийства тяжелобольного знакомого, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, в мае 2025 года местный житель в связи с имеющимся у него длительное время хроническим заболеванием решил совершить самоубийство, и так как не мог самостоятельно передвигаться, попросил своего знакомого. Тот выполнил просьбу. Знакомый снял процесс на мобильный телефон, после чего ушел и пришел только на следующее утро, вызвав скорую помощь и полицию. В суде отметили, что подсудимый вину не признал, заявив, что хотел лишь облегчить мучения знакомого, помочь ему и действовал в состоянии крайней необходимости. "Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ и ему назначено наказание шесть лет два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточнятся, что приговор в законную силу не вступил.
