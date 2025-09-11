https://ria.ru/20250911/prezident-2041204616.html

Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа

Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа - РИА Новости, 11.09.2025

Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан."Только что отпущены 52 заключенных: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

