Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:28:00+03:00
2025-09-11T14:28:00+03:00
2025-09-11T15:59:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан."Только что отпущены 52 заключенных: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
