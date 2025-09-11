Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 11.09.2025 (обновлено: 15:59 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/prezident-2041204616.html
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа - РИА Новости, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:28:00+03:00
2025-09-11T15:59:00+03:00
белоруссия
в мире
гитанас науседа
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан."Только что отпущены 52 заключенных: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da38e27793adea83a0156fa75356dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, гитанас науседа, литва
Белоруссия, В мире, Гитанас Науседа, Литва
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа

Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть граждан Литвы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан.
"Только что отпущены 52 заключенных: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США хотят вернуть посольство в Минске, заявил представитель Трампа
14:27
 
БелоруссияВ миреГитанас НауседаЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала