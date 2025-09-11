https://ria.ru/20250911/prezident-2041157158.html

Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма

Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма - РИА Новости, 11.09.2025

Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что застреленный американский консервативный активист Чарли Кирк стал "жертвой либерального фашизма". РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:10:00+03:00

2025-09-11T12:10:00+03:00

2025-09-11T12:10:00+03:00

в мире

украина

грузия

россия

чарли кирк

михаил кавелашвили

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что застреленный американский консервативный активист Чарли Кирк стал "жертвой либерального фашизма". "Ужасающим является убийство Чарли Кирка, которое однозначно связано с его консервативными взглядами, критикой псевдолиберальной идеологии и борьбой против ЛГБТ-пропаганды* (движение ЛГБТ* запрещено в РФ как экстремистское). Чарли Кирк — очередная жертва либерального фашизма", - говорится в заявлении администрации главы государства. Кавелашвили считает, что еще более ужасающими выглядят циничные комментарии сторонников псевдолиберальной идеологии по поводу этого факта. "Соучастниками убийства Чарли Кирка являются все те, кто поощряет насилие, преследование неприемлемых мнений и пытается насаждать и распространять навязанную, отвратительную идеологию. Желаю стойкости семье и близким Чарли Кирка", - отметил президент Грузии. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041153761.html

https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html

украина

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, грузия, россия, чарли кирк, михаил кавелашвили, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)