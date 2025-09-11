Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/prezident-2041157158.html
Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма
Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма - РИА Новости, 11.09.2025
Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что застреленный американский консервативный активист Чарли Кирк стал "жертвой либерального фашизма". РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:10:00+03:00
2025-09-11T12:10:00+03:00
в мире
украина
грузия
россия
чарли кирк
михаил кавелашвили
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что застреленный американский консервативный активист Чарли Кирк стал "жертвой либерального фашизма". "Ужасающим является убийство Чарли Кирка, которое однозначно связано с его консервативными взглядами, критикой псевдолиберальной идеологии и борьбой против ЛГБТ-пропаганды* (движение ЛГБТ* запрещено в РФ как экстремистское). Чарли Кирк — очередная жертва либерального фашизма", - говорится в заявлении администрации главы государства. Кавелашвили считает, что еще более ужасающими выглядят циничные комментарии сторонников псевдолиберальной идеологии по поводу этого факта. "Соучастниками убийства Чарли Кирка являются все те, кто поощряет насилие, преследование неприемлемых мнений и пытается насаждать и распространять навязанную, отвратительную идеологию. Желаю стойкости семье и близким Чарли Кирка", - отметил президент Грузии. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041153761.html
https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html
украина
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68feeb86f2810cef8fc59bc56d4301d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, россия, чарли кирк, михаил кавелашвили, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Грузия, Россия, Чарли Кирк, Михаил Кавелашвили, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Президент Грузии назвал Кирка жертвой либерального фашизма

Кавелашвили назвал убитого консерватора Кирка жертвой либерального фашизма

© AP Photo / Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что застреленный американский консервативный активист Чарли Кирк стал "жертвой либерального фашизма".
"Ужасающим является убийство Чарли Кирка, которое однозначно связано с его консервативными взглядами, критикой псевдолиберальной идеологии и борьбой против ЛГБТ-пропаганды* (движение ЛГБТ* запрещено в РФ как экстремистское). Чарли Кирк — очередная жертва либерального фашизма", - говорится в заявлении администрации главы государства.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде
11:59
Кавелашвили считает, что еще более ужасающими выглядят циничные комментарии сторонников псевдолиберальной идеологии по поводу этого факта. "Соучастниками убийства Чарли Кирка являются все те, кто поощряет насилие, преследование неприемлемых мнений и пытается насаждать и распространять навязанную, отвратительную идеологию. Желаю стойкости семье и близким Чарли Кирка", - отметил президент Грузии.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
03:53
 
В миреУкраинаГрузияРоссияЧарли КиркМихаил КавелашвилиДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала