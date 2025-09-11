https://ria.ru/20250911/pozhary-2041095301.html

Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах

Существенные изменения климата, в том числе, привели к масштабным лесным пожарам в Забайкальском крае, когда на смену прошлогодним сухим грозам пришли засуха и... РИА Новости, 11.09.2025

происшествия

забайкальский край

владивосток

александр осипов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Существенные изменения климата, в том числе, привели к масштабным лесным пожарам в Забайкальском крае, когда на смену прошлогодним сухим грозам пришли засуха и сильнейшие ветра, при которых огонь мгновенно распространялся, сообщил губернатор Александр Осипов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Мы видим существенные климатические изменения. У нас прошлый год был рекордным по температурам, по засухе. А этот год просто перебил прошлый: все показатели были еще хуже. Практически абсолютно ноль был по дождям: со второй половины марта по первую половину июля... всего 1-2 миллиметра в месяц максимум осадков. При этом за первое полугодие было побито шесть температурных рекордов. И апрель, май, июнь практически все были со шквальными ветрами...25-30 метров в секунду... а (при такой силе ветра, который длится подряд несколько часов - ред.) обычно и крыши сносит, и все сгорает. Вот такие у нас ветра были - в апреле было 25 таких ветреных дней из 30, в мае 28 дней из 31-го", - рассказал Осипов. Он напомнил, что тушение степных пожаров прекращается при силе ветра в 11 метров в секунду, а в горной зоне лесных пожаров тушение запрещается при восьми метрах в секунду. "Мы думали в прошлом году (после сильнейшей засухи - ред.), что хуже быть не может, но в этом году оказалось еще хуже...В прошлом году у нас горели два района одних, и дали практически 90% пожаров, и 60% пожаров было из-за сухих гроз. А в этом году практически никаких сухих гроз не было, их очень мало было", - добавил губернатор, уточнив, что в 2025 году огонь лесных пожаров охватил районы, которые обычно раньше не горели. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров, ущерб составил порядка 2,8 миллиарда рублей. В августе власти региона сообщали, что в Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования. Для этого включат эти площади в фонд лесовосстановления. Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" ежегодно проводятся весной и осенью. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

