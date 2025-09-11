Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/pozhary-2041095301.html
Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах
Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах - РИА Новости, 11.09.2025
Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах
Существенные изменения климата, в том числе, привели к масштабным лесным пожарам в Забайкальском крае, когда на смену прошлогодним сухим грозам пришли засуха и... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T06:07:00+03:00
2025-09-11T06:07:00+03:00
происшествия
забайкальский край
владивосток
александр осипов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030549132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d7f0e4300350508bcf85419b7832c81.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Существенные изменения климата, в том числе, привели к масштабным лесным пожарам в Забайкальском крае, когда на смену прошлогодним сухим грозам пришли засуха и сильнейшие ветра, при которых огонь мгновенно распространялся, сообщил губернатор Александр Осипов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Мы видим существенные климатические изменения. У нас прошлый год был рекордным по температурам, по засухе. А этот год просто перебил прошлый: все показатели были еще хуже. Практически абсолютно ноль был по дождям: со второй половины марта по первую половину июля... всего 1-2 миллиметра в месяц максимум осадков. При этом за первое полугодие было побито шесть температурных рекордов. И апрель, май, июнь практически все были со шквальными ветрами...25-30 метров в секунду... а (при такой силе ветра, который длится подряд несколько часов - ред.) обычно и крыши сносит, и все сгорает. Вот такие у нас ветра были - в апреле было 25 таких ветреных дней из 30, в мае 28 дней из 31-го", - рассказал Осипов. Он напомнил, что тушение степных пожаров прекращается при силе ветра в 11 метров в секунду, а в горной зоне лесных пожаров тушение запрещается при восьми метрах в секунду. "Мы думали в прошлом году (после сильнейшей засухи - ред.), что хуже быть не может, но в этом году оказалось еще хуже...В прошлом году у нас горели два района одних, и дали практически 90% пожаров, и 60% пожаров было из-за сухих гроз. А в этом году практически никаких сухих гроз не было, их очень мало было", - добавил губернатор, уточнив, что в 2025 году огонь лесных пожаров охватил районы, которые обычно раньше не горели. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров, ущерб составил порядка 2,8 миллиарда рублей. В августе власти региона сообщали, что в Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования. Для этого включат эти площади в фонд лесовосстановления. Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" ежегодно проводятся весной и осенью. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250901/pozhary-2038821814.html
https://ria.ru/20250705/pozhary-2027352390.html
забайкальский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030549132_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8ebe38afef3eb87aaea2912e1cb93e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, владивосток, александр осипов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Происшествия, Забайкальский край, Владивосток, Александр Осипов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Губернатор Забайкалья рассказал о масштабных лесных пожарах

Причинами масштабных пожаров в Забайкалье были засуха и шквальный ветер

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Существенные изменения климата, в том числе, привели к масштабным лесным пожарам в Забайкальском крае, когда на смену прошлогодним сухим грозам пришли засуха и сильнейшие ветра, при которых огонь мгновенно распространялся, сообщил губернатор Александр Осипов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
"Мы видим существенные климатические изменения. У нас прошлый год был рекордным по температурам, по засухе. А этот год просто перебил прошлый: все показатели были еще хуже. Практически абсолютно ноль был по дождям: со второй половины марта по первую половину июля... всего 1-2 миллиметра в месяц максимум осадков. При этом за первое полугодие было побито шесть температурных рекордов. И апрель, май, июнь практически все были со шквальными ветрами...25-30 метров в секунду... а (при такой силе ветра, который длится подряд несколько часов - ред.) обычно и крыши сносит, и все сгорает. Вот такие у нас ветра были - в апреле было 25 таких ветреных дней из 30, в мае 28 дней из 31-го", - рассказал Осипов.
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров
1 сентября, 12:13
Он напомнил, что тушение степных пожаров прекращается при силе ветра в 11 метров в секунду, а в горной зоне лесных пожаров тушение запрещается при восьми метрах в секунду.
"Мы думали в прошлом году (после сильнейшей засухи - ред.), что хуже быть не может, но в этом году оказалось еще хуже...В прошлом году у нас горели два района одних, и дали практически 90% пожаров, и 60% пожаров было из-за сухих гроз. А в этом году практически никаких сухих гроз не было, их очень мало было", - добавил губернатор, уточнив, что в 2025 году огонь лесных пожаров охватил районы, которые обычно раньше не горели.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров, ущерб составил порядка 2,8 миллиарда рублей.
В августе власти региона сообщали, что в Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования. Для этого включат эти площади в фонд лесовосстановления. Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" ежегодно проводятся весной и осенью.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
5 июля, 11:18
 
ПроисшествияЗабайкальский крайВладивостокАлександр ОсиповДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала