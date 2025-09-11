Рейтинг@Mail.ru
Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России - РИА Новости, 11.09.2025
19:20 11.09.2025
Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России
Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против РФ из-за инцидента с дронами в Польше, заявил, что
ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против РФ из-за инцидента с дронами в Польше, заявил, что на любые санкции будет дан немедленный ответ. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в среду призвал к более жестким санкциям против России после инцидента с беспилотниками в Польше, при этом никаких доказательств причастности Москвы никто еще не привел. "Наша позиция абсолютно в данном случае однозначна: на любые санкции будет дан немедленный и адекватный ответ. Принцип взаимности еще никто не отменял", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос агентства прокомментировать призывы к санкциям.
Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России

Посол России Тарабрин: на любые санкции Гааги будет дан немедленный ответ

ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против РФ из-за инцидента с дронами в Польше, заявил, что на любые санкции будет дан немедленный ответ.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в среду призвал к более жестким санкциям против России после инцидента с беспилотниками в Польше, при этом никаких доказательств причастности Москвы никто еще не привел.
«
"Наша позиция абсолютно в данном случае однозначна: на любые санкции будет дан немедленный и адекватный ответ. Принцип взаимности еще никто не отменял", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос агентства прокомментировать призывы к санкциям.
