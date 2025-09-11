https://ria.ru/20250911/posol-2041300245.html

Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России

Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России - РИА Новости, 11.09.2025

Посол ответил на призывы Гааги ужесточить санкции против России

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против РФ из-за инцидента с дронами в Польше, заявил, что РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:20:00+03:00

2025-09-11T19:20:00+03:00

2025-09-11T19:20:00+03:00

в мире

россия

нидерланды

польша

владимир тарабрин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016039573_0:552:1365:1320_1920x0_80_0_0_d6c49a0ede509c09361d316b3583e691.jpg

ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против РФ из-за инцидента с дронами в Польше, заявил, что на любые санкции будет дан немедленный ответ. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в среду призвал к более жестким санкциям против России после инцидента с беспилотниками в Польше, при этом никаких доказательств причастности Москвы никто еще не привел. "Наша позиция абсолютно в данном случае однозначна: на любые санкции будет дан немедленный и адекватный ответ. Принцип взаимности еще никто не отменял", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос агентства прокомментировать призывы к санкциям.

https://ria.ru/20250911/bespilotniki-2041296350.html

россия

нидерланды

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нидерланды, польша, владимир тарабрин