Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая

Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая

2025-09-11T23:58:00+03:00

МЕХИКО, 11 сен - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила планы правительства увеличить с 2026 года пошлины на импорт товаров из Китая, России и ряда стран Азии с 20 до 50%. "Мы не хотим никаких конфликтов ни с одной страной. Ведем переговоры, встречались с послом Китая, объясняем, что это мера, связанная с укреплением нашей экономики", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос об увеличении пошлин до 50%. По ее словам, инициатива повышения пошлин включена в пакет экономических предложений на 2026 год и является частью "Плана Мексика", направленного на привлечение инвестиций и вывод экономики страны с 12-го на 10-е место в мире к 2030 году. Министерство экономики Мексики ранее опубликовало перечень из 19 отраслей и более 1,4 тысячи товарных позиций, на которые предлагается ввести новые ставки. В список вошли автомобили, текстиль, обувь, пластмассы, алюминий и стекло. Согласно данным министерства, новые повышенные пошлины могут быть введены в отношении Китая, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Таиланда и России. Правительству предстоит вынести инициативу на рассмотрение парламента в октябре. Президент отметила, что меры соответствуют правилам Всемирной торговой организации, которые позволяют увеличивать импортные пошлины в определенных пределах, и "Мексика действует в их рамках". Решение было принято на основе анализа возможных последствий для инфляции, "с уверенностью, что это стимулирует национальное производство". Шейнбаум отметила, что повышение пошлин не связано с переговорами с США, где обсуждается возможное введение 30-процентных тарифов на мексиканский экспорт.

