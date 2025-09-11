Рейтинг@Mail.ru
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая - РИА Новости, 11.09.2025
23:58 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/poshliny-2041329224.html
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая - РИА Новости, 11.09.2025
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила планы правительства увеличить с 2026 года пошлины на импорт товаров из Китая, России и ряда стран Азии с 20 до... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T23:58:00+03:00
2025-09-11T23:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125093/88/1250938803_0:34:3501:2003_1920x0_80_0_0_6a2314a2ce35575d0733d9864bf0bc78.jpg
МЕХИКО, 11 сен - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила планы правительства увеличить с 2026 года пошлины на импорт товаров из Китая, России и ряда стран Азии с 20 до 50%. "Мы не хотим никаких конфликтов ни с одной страной. Ведем переговоры, встречались с послом Китая, объясняем, что это мера, связанная с укреплением нашей экономики", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос об увеличении пошлин до 50%. По ее словам, инициатива повышения пошлин включена в пакет экономических предложений на 2026 год и является частью "Плана Мексика", направленного на привлечение инвестиций и вывод экономики страны с 12-го на 10-е место в мире к 2030 году. Министерство экономики Мексики ранее опубликовало перечень из 19 отраслей и более 1,4 тысячи товарных позиций, на которые предлагается ввести новые ставки. В список вошли автомобили, текстиль, обувь, пластмассы, алюминий и стекло. Согласно данным министерства, новые повышенные пошлины могут быть введены в отношении Китая, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Таиланда и России. Правительству предстоит вынести инициативу на рассмотрение парламента в октябре. Президент отметила, что меры соответствуют правилам Всемирной торговой организации, которые позволяют увеличивать импортные пошлины в определенных пределах, и "Мексика действует в их рамках". Решение было принято на основе анализа возможных последствий для инфляции, "с уверенностью, что это стимулирует национальное производство". Шейнбаум отметила, что повышение пошлин не связано с переговорами с США, где обсуждается возможное введение 30-процентных тарифов на мексиканский экспорт.
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая

Президент Мексики подтвердила план повышения пошлин для Китая и России до 50%

МЕХИКО, 11 сен - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила планы правительства увеличить с 2026 года пошлины на импорт товаров из Китая, России и ряда стран Азии с 20 до 50%.
"Мы не хотим никаких конфликтов ни с одной страной. Ведем переговоры, встречались с послом Китая, объясняем, что это мера, связанная с укреплением нашей экономики", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос об увеличении пошлин до 50%.
По ее словам, инициатива повышения пошлин включена в пакет экономических предложений на 2026 год и является частью "Плана Мексика", направленного на привлечение инвестиций и вывод экономики страны с 12-го на 10-е место в мире к 2030 году.
Министерство экономики Мексики ранее опубликовало перечень из 19 отраслей и более 1,4 тысячи товарных позиций, на которые предлагается ввести новые ставки. В список вошли автомобили, текстиль, обувь, пластмассы, алюминий и стекло.
Согласно данным министерства, новые повышенные пошлины могут быть введены в отношении Китая, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Таиланда и России. Правительству предстоит вынести инициативу на рассмотрение парламента в октябре.
Президент отметила, что меры соответствуют правилам Всемирной торговой организации, которые позволяют увеличивать импортные пошлины в определенных пределах, и "Мексика действует в их рамках". Решение было принято на основе анализа возможных последствий для инфляции, "с уверенностью, что это стимулирует национальное производство".
Шейнбаум отметила, что повышение пошлин не связано с переговорами с США, где обсуждается возможное введение 30-процентных тарифов на мексиканский экспорт.
