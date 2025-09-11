https://ria.ru/20250911/popova-2041211364.html

Анна Попова: рост заболеваемости ОРВИ в России невысокий

Анна Попова: рост заболеваемости ОРВИ в России невысокий - РИА Новости, 11.09.2025

Анна Попова: рост заболеваемости ОРВИ в России невысокий

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в России растет, однако этот подъем по стране невысок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью РИА Новости

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в России растет, однако этот подъем по стране невысок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме она также рассказала, стоит ли россиянам бояться лихорадки чикунгунья, и какая в РФ ситуация с менингококковой инфекцией. Беседовала Ангелина Зайцева.— Анна Юрьевна, мы беседуем с вами на Восточном экономическом форуме. Здесь был дан старт кампании по вакцинации от гриппа. Традиционный подъем заболеваемости уже не за горами. Расскажите, как Роспотребнадзор готовится к нему? Все ли есть в регионах?— Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы – школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим "вирусным багажом", все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий в целом по стране.Вместе с тем, надо помнить, как бороться с этой ситуацией. Меры все те же самые: быть очень внимательным к своему здоровью, контролировать свою температуру, измерять ее – не только в случае недомогания, но лучше каждый день себе и детям. Тем более, что сейчас это можно сделать за секунду дистанционным термометром и быть уверенным в том, что с вашим состоянием здоровья все хорошо.В случае, если недомогание случилось, нужно обратиться к врачу, чтобы понять, что именно происходит, не затягивая, и как можно скорее начать лечение. Если состояние хорошее – а я очень всем желаю здоровья – нужно заниматься профилактикой. Чистые руки, гаджеты и поверхности, дистанция от людей, которые чувствуют себя плохо, – это очевидно. Нужно предложить людям с симптомами болезни быть в маске или самим надевать ее. Маска защищает. Главное – не забывать применять все эти меры, чтобы оставаться здоровым.— Недавно появился новый вариант коронавируса "стратус", который распространяется за рубежом, по всему миру, и в России в том числе. Какая сейчас в РФ обстановка с ним? Ожидается ли в стране в ближайшее время подъем заболеваемости ковидом или появление новых штаммов?— Коронавирусная инфекция известна нам давно, коронавирус 2019 года – это новая разновидность. Мы видим, что он стал сезонным. За этим вирусом мы наблюдаем гораздо более плотно, чем за всеми другими респираторными сезонными вирусами, и отмечаем подъем заболеваемости уже шестую неделю. Он тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением.Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину болезни. Их уже было несколько, но все они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами. Мы продолжаем плотный мониторинг за заболеваемостью, тестирование и изучение всех геновариантов, которые сегодня циркулируют.— Несмотря на появление новых геновариантов коронавируса, он все-таки уходит на второй план. И сейчас в центре внимания лихорадка чикунгунья. Она у всех на слуху. Расскажите, какая обстановка сейчас в России с ней на фоне завозных случаев? Есть ли чего бояться россиянам?— Я не соглашусь, что коронавирус или какие-то респираторные вирусы стали менее значимы в Российской Федерации. Они-то как раз сегодня максимально значимы, потому что от них страдает самая большая доля населения, если говорить обо всех инфекционных заболеваниях.Чикунгуньи, как лихорадки, которая возникает и передается местно, в Российской Федерации нет, не было и в обозримом будущем не будет. Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, когда-то было пять случаев, когда-то – три, но больше десяти за год за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было.Это не такая частая лихорадка и за рубежом. Сегодня высокие уровни заболеваемости в ряде азиатских стран, это правда. Наши граждане, которые посещают эти страны, при несоблюдении правил профилактики, могут заразиться и привезти ее сюда. Но у нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет.Мы очень тщательно мониторим все, что переносят комары. Мы специальными методами и способами во всех южных регионах наблюдаем за их численностью, за тем, какие вирусы у них есть. Это наша работа, наш очень плотный мониторинг.Мероприятия по борьбе с комарами тоже, конечно, проводятся. Там, где осушены все подвалы, где нет стоячих луж и каких-то водоемов, там нет и комаров, и риски вообще отсутствуют. Еще раз хочу сказать, на сегодняшний день лихорадка чикунгунья для россиян, находящихся внутри страны, опасности не представляет.— Также многих сейчас волнует ситуация с менингококковой инфекцией, корью и краснухой. Растет ли в России их число?— На сегодняшний день роста ни кори, ни краснухи мы не видим, как и менингококковой инфекции. Определенная стабилизация есть. Я не могу сказать, что текущий год какой-то рекордный в истории. За последние 20-30 лет, к сожалению, случаев, регистрирующихся в одном календарном году, было и значимо больше.Сегодняшняя ситуация связана только с центральными городами Российской Федерации. Нет распространения на всей территории. Есть единичные эпизодические случаи, но это обычная штатная ситуация. Поэтому говорить о том, что надо предпринимать какие-то дополнительные меры, нет. В тех городах, где ситуация развивалась в начале весны, там все необходимые меры приняты. Сегодня ситуация стабилизируется, и я уверена, что здесь никаких дополнительных рисков на сегодня нет.— Ситуация с холерой в некоторых странах очень тяжелая, в частности в Конго. Как обстоят дела с ней в России? Как Роспотребнадзор помогает в борьбе с ней другим странам?— Холера – на самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя. Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то - такого у нас нет.Но для этого объем наших мониторинговых исследований и профилактических мероприятий был значительно усилен. Во-первых, это "Периметр" на границе, который позволил нам вдвое увеличить количество досматриваемых людей. При этом, люди не отвлекаются и не замечают, что мы на них смотрим, потому что это дистанционное измерение температуры и осмотр кожных покровов. Все делается в режиме онлайн. В случае, если мы такого человека выявляем, он изолируется в здравпункте, который есть в каждом аэропорту. Его осматривают специалисты и в зависимости от ситуации принимают решение о дальнейших действиях. Если это не инфекционные патологии, то человека отправляют дальше по маршруту. Если это какая-то форма инфекции, то мы оказываем медицинскую помощь. Это касается и граждан Российской Федерации, и иностранцев – всех.Мы также очень внимательно смотрим за объектами окружающей среды, потому что холерный вибрион отлично размножается в теплой воде. Все точки мониторинговые мы увеличили практически вдвое. Сделали это еще в 2022 году - увеличили период наблюдения. Если раньше к мониторингу в объектах окружающей среды приступали с 1 июня, то теперь при достижении температуры воды в водоеме плюс 14 градусов (температура активизации холерного вибриона).Количество проб также значимо увеличилось – примерно в 1,5 раза, в разных регионах чуть-чуть по-разному, в зависимости от климата. Наши сегодня высокотехнологичные возможности исследований и лабораторное оборудование позволяют нам это делать, оптимизируя трудозатраты.И разработка новых тест-систем. У нас новая тест-система на выявление непосредственно холерного вибриона. Она очень быстро работает. Буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. При том, что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А, М и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа.Все это, как комплекс хорошо организованных мероприятий, так и наши меры по контролю и наблюдению вызывают очень большой интерес в разных странах. Буквально сейчас для помощи в локализации очень непростой эпидситуации по холере коллеги из наших институтов – это и "Микроб", и Ростовский противочумный институт, и Центральный институт эпидемиологии, направлены в Республику Конго. Они работают как специалисты эпидемиологи, как специалисты по лабораторной диагностике и организации лабораторного дела, так и как врачи-клиницисты. Работают с большим эффектом, и сегодня ситуация стабилизируется. Главное, организован весь комплекс мер там. Сегодня уже коллеги разобрались, что произошло, где причина. Так что мы ждем их возвращения.Предыдущие два летних сезона, и сейчас наши специалисты продолжают работать в республике Таджикистан. Коллеги обратились к нам сами, предполагая, что риски завоза очень большие из Афганистана. Ситуация, в самом деле, нестабильная. Но в результате того, что мы с ними работаем, уже не первый сезон, случаев холеры в Таджикистане также нет.— Летом в Казахстане и Нижегородской области вводили карантин из-за сибирской язвы. Фиксировали случаи заражения также в Таиланде. Какая сейчас в России ситуация с сибирской язвой?— Сибирская язва была, есть и будет. Это микроорганизм, который живет в почве. Когда он попадает в организм теплокровных, сельскохозяйственных животных, может вызвать заболевание, это происходит в результате нарушения требований при обращении с этими животными, при разделке туши.Единичные случаи были, есть и, еще раз хочу сказать, будут, но меры, которые мы предпринимаем, должны защитить людей от попадания в организм. Если все правила соблюдаются, то заразиться сибирской язвой практически невозможно. Если они нарушаются, что мы видим каждый раз, когда выявляем случай, тогда, к сожалению, появляется заболевание.В разных странах ситуация разная в зависимости от уровня соблюдения санитарных требований, санитарно-гигиенических и санитарно-ветеринарных, от уровня вакцинации животных, потому что животные, привитые от сибирской язвы, не болеют и не должны заболеть.На территории Российской Федерации ситуация стабильная. И мы делаем все для того, чтобы она такой и оставалась.— К группе кишечных инфекций также относится и брюшной тиф. Есть ли в России завозные случаи, растет ли их число?— Растет их число, растет каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания. Если случай не выявляется, и больной не изолируется, происходит дальнейшее развитие. В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть только завозные, но обо всех мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было.— ВОЗ продлевал режим ЧС по оспе обезьян. Было ли это решение обоснованным, и действительно ли ситуация с ней в мире настолько серьезная?— Мы обсуждали с представителями Всемирной организации здравоохранения неоднократно эту ситуацию, мы здесь расходимся в позициях. Наша задача – сделать все, чтобы оспы обезьян не было в Российской Федерации, у нас это получается. Сегодня у нас случаи не регистрируются. Ее в самом деле на сегодняшний день в России нет. Тесты есть, вакцина есть, поэтому в случае необходимости, если что-то произойдет, мы готовы с этим справляться. Но вирус достаточно стабильный, он мало мутирует, поэтому ожидать каких-то необыкновенных реакций не стоит.Если говорить о странах африканского континента, то, к сожалению, практически везде очень низкая дифференциальная диагностика. У нас было несколько экспедиций в Африку, наши специалисты отмечали, что все заболевания, которые сопровождаются похожими высыпаниями, и вирус герпес, и ветряная оспа, все идет под одним диагнозом. Поэтому здесь совершенно точно – кризис достоверных данных, это один из вызовов сегодняшнего дня.— Также хотелось бы затронуть тему тестирования, вы уже о ней говорили. Расскажите, сколько новых тест-систем уже разработал Роспотребнадзор, сколько планируется еще разработать? Какие инфекции находятся в центре внимания Роспотребнадзора?— Новые тест-системы появляются у нас каждый день. Их уже около 70. Первоначально мы закладывали, что новых будет больше 100, но я уверена, что их будет значимо больше. Если говорить о приоритетах, то это именно те возбудители, которые могут нанести наибольший ущерб, которые приводят к очень тяжелым заболеваниям или могут быстро распространиться при разных условиях. На все эти инфекции у нас сегодня тест-системы есть. Это системы нового поколения, которые позволяют поставить лабораторный диагноз буквально за час.При этом, тесты, которые мы делаем, еще и очень точные, эффективные и чувствительные. Наша задача – сделать время анализа еще более коротким. Идеально, чтобы они давали результат у постели больного. К этому мы стремимся.Хочу сказать, что сегодня все, что мы разрабатываем и все, что мы производим, это все отечественная разработка. В рамках всех этих действий нам полностью удалось избавиться от импортозависимости. Мы все делаем сами, и нам здесь есть чем гордиться. Главное – мы не останавливаемся и не должны останавливаться, потому что вызовов в сегодняшнем дне все больше и больше.— Сейчас уже сентябрь, основной период туристического сезона на Черноморском побережье почти завершился. Как вы могли оценить туристическую загрузку на всех курортах Черноморья? Какова ситуация с острыми кишечными инфекциями? И не помешало ли ЧП с танкерами отдыху?— Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья Российской Федерации достаточно спокойно, стабильно, несмотря на увеличивающееся количество наших граждан, вовлеченных во внутренний туризм. И сегодня мы уже говорим, что, так скажем, горячие точки у нас – не только Черноморское побережье, но и целый ряд других территорий Российской Федерации. Мы все их контролируем, и все они обеспечивают нашим гражданам очень качественный отдых.По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения, в разные месяцы принимали у себя от 25% до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Это мы тоже посчитали. Мне кажется, успех кампании тоже очевиден.

россия

2025

