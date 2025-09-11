https://ria.ru/20250911/ponomarev-2041247957.html

Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева

Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева - РИА Новости, 11.09.2025

Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева

Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:54:00+03:00

2025-09-11T16:54:00+03:00

2025-09-11T16:55:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора.Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250904/delo-2039790616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия