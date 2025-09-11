Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева
16:54 11.09.2025 (обновлено: 16:55 11.09.2025)
Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора.Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора.
Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.
