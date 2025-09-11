https://ria.ru/20250911/ponomarev-2041247957.html
Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора.Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.
