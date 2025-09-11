Рейтинг@Mail.ru
Медикаменты и маскировочные сети отправили из Кировской области бойцам СВО
17:53 11.09.2025
Медикаменты и маскировочные сети отправили из Кировской области бойцам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Активисты фонда "За Вятку" совместно с региональным комитетом семей воинов Отечества отправили еще один гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. Бойцам будут доставлены медикаменты, кондитерские изделия, маскировочные сети, а также другие необходимые предметы. "Гуманитарный конвой отправится в подразделения мобилизованных, минометчиков и мотострелков, где служат наши земляки. Активисты постоянно находятся на связи с военнослужащими и выполняют их личные просьбы, закупают оборудование, стройматериалы и многое другое. Так, предприниматели Котельнича и Тужи передали для нужд фронта пиломатериалы, а кировские предприятия предоставили для боевой работы и обустройства кабель, прорезиненные тенты, эва-коврики и продукты", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже 76-й гуманитарный конвой фонда "За Вятку" и регионального комитета семей воинов Отечества. Организует доставку гуманитарной помощи группа опытных тужинских волонтеров. Погрузить гуманитарный груз в фуру помогли студенты-волонтеры из Вятского электромашиностроительного техникума и активисты "Молодой гвардии".
кировская область
