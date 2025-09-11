Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат
Polsat: Польша перебросит на границу 40 тысяч солдат из-за учений "Запад-2025"
Польские военные
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире телеканала Polsat.
Он пояснил, что это связано с проведением на территории Белоруссии российско-белорусских учений "Запад-2025", несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества.
"Учения россиян и белорусов считаются наступательными. Поэтому польская армия к этому готовилась. В ближайшие дни у нас будет около 40 тысяч солдат (вблизи восточной границы - ред.)", - сказал Томчик.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.-