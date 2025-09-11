Рейтинг@Mail.ru
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат - РИА Новости, 11.09.2025
21:43 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/polsha-2041317239.html
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат - РИА Новости, 11.09.2025
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 11.09.2025
в мире
белоруссия
польша
россия
дмитрий песков
виктор хренин
нато
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире телеканала Polsat. Он пояснил, что это связано с проведением на территории Белоруссии российско-белорусских учений "Запад-2025", несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества. "Учения россиян и белорусов считаются наступательными. Поэтому польская армия к этому готовилась. В ближайшие дни у нас будет около 40 тысяч солдат (вблизи восточной границы - ред.)", - сказал Томчик. Он отметил, что Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" "в течение нескольких месяцев". В частности, польские военные провели свои учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также войска НАТО. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.-
белоруссия
польша
россия
в мире, белоруссия, польша, россия, дмитрий песков, виктор хренин, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Россия, Дмитрий Песков, Виктор Хренин, НАТО
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат

Polsat: Польша перебросит на границу 40 тысяч солдат из-за учений "Запад-2025"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире телеканала Polsat.
Он пояснил, что это связано с проведением на территории Белоруссии российско-белорусских учений "Запад-2025", несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества.
«
"Учения россиян и белорусов считаются наступательными. Поэтому польская армия к этому готовилась. В ближайшие дни у нас будет около 40 тысяч солдат (вблизи восточной границы - ред.)", - сказал Томчик.
Он отметил, что Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" "в течение нескольких месяцев". В частности, польские военные провели свои учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также войска НАТО.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.-
В миреБелоруссияПольшаРоссияДмитрий ПесковВиктор ХренинНАТО
 
 
