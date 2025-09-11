https://ria.ru/20250911/polsha-2041203964.html

"Прошу, умоляю". Сикорский выступил с заявлением о России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию."Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет, то едет на собственный риск", — заявил он.Он утверждает, что в этих странах есть угроза оказаться в заложниках. Сикорский также призвал не обвинять Польшу в том, что она не сможет их спасти, поскольку у Варшавы не получится их обменять.Телеканал "Беларусь 1" 4 сентября сообщил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад". Задержание произошло в городе Лепеле Витебской области. Телеканал показал изъятые у задержанного документы. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК страны. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии.В конце июля МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. В том же месяце он рекомендовал полякам не посещать страну.

