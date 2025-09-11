Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией
Захарова: Польша проиграла в сравнении с Белоруссией
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Польша закрывает границу с Белоруссией, так как проиграла сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Год назад на несколько дней прилетела в Белоруссию и на машине поехала в Хатынь, Брест и другие города. Везде было много-много польских машин, поляков, которым, в отличие от польских властей, официальный Минск никогда никаких препон в посещении Республики Беларусь не ставил", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, граждане Польши приезжали отдохнуть и закупить продукты прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам.
"Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма", - резюмировала она.
Ранее Польша в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь на пятницу решила полностью закрыть границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Учения будут проходить с 12 по 16 сентября. Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен, он связан с учениями, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM.